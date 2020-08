Ropný gigant BP má rekordní ztrátu 6,7 miliardy dolarů, dividendu snížil na polovinu

Londýn Britská ropná společnost BP vykázala za druhé čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 6,7 miliardy dolarů (149,4 miliardy Kč) po zisku 2,8 miliardy USD před rokem. Firma také nastínila plány do budoucna, v nichž počítá s tím, že do roku 2030 výrazně sníží produkci ropy i plynu. Poprvé za deset let se také rozhodla snížit dividendu. Tak jako další ropné firmy BP tvrdě pociťuje dopady koronavirové krize, která snížila poptávku po pohonných hmotách.

Ztráta je nicméně v souladu s odhady analytiků a odráží dřívější rozhodnutí managementu odepsat aktiva v segmentu průzkumu ropy a zemního plynu. BP se naopak zaměří na obnovitelné zdroje energie, kde vidí větší perspektivu. Šéf BP Bernard Looney v nové strategii hodlá firmu nasměrovat k produkci energie s nízkým obsahem uhlíku.

Ztráta 6,7 miliardy dolarů z valné části zahrnuje 6,5 miliardy USD, což je hodnota dříve oznámených odpisů. Je to výsledek přecenění některých aktiv po aktualizaci dlouhodobého výhledu cen energií. „Za těmito čísly je další náročné čtvrtletí, ale i naše vlastní kroky, které jsme učinili na cestě k přeměně energetického trhu i k přeměně BP," uvedl ve výsledkové zprávě Looney. Looney, který firmu vede od února, se v prvním čtvrtletí snížení dividendy vyhnul, přestože už tehdy byly podmínky na trhu velmi nepříznivé. Snížení dividendy o 50 procent je ale výraznější, než čekali analytici. Ti podle agentury Reuters předpokládali, že BP sníží dividendu asi o 40 procent. Nutnost snížit dividendu byla podle analytiků nevyhnutelná, protože BP má vysoký dluh a propad cen ropy a plynu situaci ještě více komplikuje. BP v aktualizované strategii uvádí, že akcionářům bude vracet minimálně 60 procent přebytečné hotovosti formou odkupu svých akcií. Výdaje na nízkouhlíkovou produkci energie firma do roku 2030 zvýší na pět miliard dolarů (přes 111 miliard Kč) ročně, produkci z obnovitelných zdrojů pak na 50 gigawattů. Produkce ropy a plynu chce ve srovnání s loňským rokem do té doby snížit o 40 procent.