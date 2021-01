Rouška, odstup, dezinfekce a Taffix. Novinka v podobě nosního spreje má pomoci v boji proti koronaviru

Česká farmaceutická společnost CANDE CZ přináší na pulty českých lékáren přípravek Taffix. Práškový nosní sprej podle laboratorních studií zabraňuje průniku až 97 % virů do lidského těla, včetně SARS-CoV-2.

Výrobci roušek a respirátorů se stále snaží přicházet s inovacemi, které mají účinnost těchto produktů ještě zefektivnit. Do ochrany dýchacích cest se například čím dál častěji vkládají takzvaná nanovlákna, která mají efektivněji chránit před viry. Především pak před koronavirem, který změnil životy lidí po celém světě. Farmaceutická společnost CANDE CZ jde ještě dál. Na český trh přináší přípravek, který bariéru proti virům vytváří přímo v lidském těle. Konkrétně v nose, jehož sliznice je v podstatě hlavní vstupní branou pro šíření onemocnění covid-19.



„Představujeme revoluční novinku, práškový nosní sprej Taffix, který reprezentuje další dodatečnou možnost ochrany před virovými infekcemi, které se šíří vzduchem včetně SARS-CoV-2,“ říká manažer farmaceutické firmy CANDE CZ Michal Horák.

Říkáte, že nosní sprej Taffix je práškový, nejde tedy o klasické kapky do nosu. Jak funguje?

Pomocí jednoduchého aplikátoru se jako klasické kapky do nosu vstříkne prášek. Ten se téměř okamžitě po aplikaci, v okamžiku kontaktu s vlhkou nosní sliznicí, mění na ochranný gel. Vzniknuvší velmi tenká gelová vrstvička vytvoří v nosní dutině mechanickou bariéru. Tato gelová bariéra brání virům v kontaktu s hostitelskou buňkou, a tím jim neumožňuje proniknout skrze buňky nosní sliznice do organismu.

Proto mu říkáte osobní antivirus?

Ano. Antivirus je to i proto, že Taffix současně vytváří díky kyselým substancím na povrchu nosní sliznice mikroprostředí s pH okolo 3,5. Je obecně známo, že v takto kyselém prostředí na zmíněné úrovni pH nepřežívá téměř 97 % virů přenášených vzduchem. A osobní proto, že si ho může koupit skutečně každý. V Česku je Taffix registrovaný jako zdravotnický prostředek, a proto se dá volně koupit v téměř každé lékárně na českém trhu.

Označujete ho za dodatečnou možnost ochrany. Roušky ani respirátory tedy nahradit nedokáže?

Taffix přišel na trh jako další forma ochrany před šířením virových infekcí, jakými je v současné době covid-19. Doplňuje tedy současná doporučení a platná nařízení v oblasti prevence jeho šíření, kterými jsou nošení roušek či respirátorů, doporučené rozestupy a zvýšená hygienická opatření, především hygiena rukou. Taffix tu tedy není jako náhrada zmíněných opatření typu pravidla 3R, ale naopak jako doplněk. Jeho účelem je zvýšit ochranu. Naše firma proto nadále doporučuje dodržovat stávající hygienická doporučení proti šíření koronaviru. Navíc k tomu však přidáváme další doporučení, kterým je pravidelné používání Taffixu jako nové dodatečné formy ochrany.

Můžete z vlastní zkušenosti říct, jaký pocit má člověk v nose po aplikaci spreje? Pro někoho může být představa, že se mu v nose vytvoří gelová vrstva nepříjemná...

Uznáváme, že představa aplikace méně známé formy přípravku do nosu ve formě práškového spreje může vzbuzovat podobné otázky či obavy. Ve skutečnosti je však zmíněná gelová mikrovrstvička opravdu tenoučký mikrofilm vytvořený jemnými částicemi hypromelózy (HPMC), který je člověkem v rámci vnímání subjektivně nepostřehnutelný. Samotná aplikace je na základě mých vlastních zkušeností bez jakýchkoli nepříjemných pocitů. Dle dostupných informací od výrobce může někdy člověk na několik málo vteřin po první aplikaci pocítit jemné mravenčení v nose, které však velmi rychle vymizí.

Taffix nevznikl v Česku, ale v Izraeli. Jeho výrobcem je firma Nasus Pharma. Česko je však jednou z prvních zemí, kam se dostal na trh. Jak probíhalo jeho testování?

Dlouhodobě byl Taffix testován v laboratorních podmínkách University of Virginia pod vedením profesorky Barbary J. Mann a jejího kolektivu, přičemž dosáhl vysokou účinnost před viry včetně SARS-CoV-2. Následně byly pozitivní výsledky laboratorních testů potvrzeny i v praxi při klinickém průzkumu během první vlny pandemie. Konkrétně v ultraortodoxním židovském městě Bnej Brak v blízkosti Tel Avivu, známým také jako jedno z největších ohnisek nákazy covid-19 v Izraeli. Klinický průzkum se konal mezi židovskými ortodoxními věřícími během oslav svátku Rash Hashanah, kdy se hromadně navštěvují synagogy. V testované skupině jedinců užívajících Taffix se onemocnění covid-19 v rámci kontroly po 2 týdnech užívání potvrdilo pouze u 2,4 % testovaných. Oproti tomu ve skupině, která Taffix nepoužívala, se následně potvrdilo onemocnění u 10 % sledovaných jedinců.

Nosní sprej Taffix byl vyvinut především v reakci na pandemii viru SARS-CoV-2. Dokáže zamezit i jiným virům či bakteriím, aby pronikly do lidského organismu?

Do současnosti byl Taffix podroben několika variantám testů účinnosti. Laboratorní testy potvrdily účinnost proti několika typům virů. Patří mezi ně například N1H1 influenza virus chřipky, koronaviry včetně SARS-CoV-2 či například lentiviry. Na základě laboratorních výsledků a zmíněných vlastností Taffixu, který snižuje pH na povrchu sliznice, existuje předpoklad úspěšné ochrany i před dalšími typy virů jako je například rhinovirus, parainfluenzavirus a jiné. Účinnost Taffixu proti bakteriím prokázána není, neboť v laboratorních podmínkách byla sledována především účinnost proti virům včetně SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu se tedy tento sprej jako ochrana proti onemocněním způsobeným bakteriálně nedoporučuje.

Kolikrát denně ho člověk vlastně může aplikovat? A proč?

Doporučeno je ho podávat maximálně 3x denně. Působí již po 50 sekundách od aplikace, kdy se již vytvoří potřebná mikrogelová vrstva. Přípravek následně působí až po dobu pěti hodin. V případě aplikace 3x denně, je tedy člověk chráněn po dobu patnácti hodin, což odpovídá většině času aktivně tráveného mimo domov. Taffix se doporučuje používat vždy, když se člověk chystá opustit domácnost s cílem cesty do práce, na nákup, na úřady či k lékaři. Tedy vždy, když se pohybuje v uzavřených veřejných prostorech či na místech, kde se zdržuje velké množství lidí, jako je například veřejná hromadná doprava.

Pro jakou věkovou skupinu je vhodný?

Určen je pro osoby starší 12 let. Především je však doporučen pro rizikové skupiny, jako jsou chronicky nemocní starší spoluobčané, lidé vystavení častému kontaktu s jinými lidmi v rámci zaměstnaneckých kolektivů, či lékaři, sestřičky a další zaměstnanci nemocnic a domovů s pečovatelskou službou, tedy zaměstnanci v 1. linii boje s onemocněním covid-19.

Právě lidem v první linii jste již stovky sprejů darovali. Jaké máte v této oblasti pomoci další plány?

Nosní spreje Taffix jsme již skutečně darovali do Fakultní nemocnice Olomouc, jako ochranu zdravotnického personálu před rychle se šířícím onemocněním covid-19. V současné době jsme oslovili i další nemocnice, a to v Praze. Jmenovitě nemocnici Na Homolce, Vinohradskou a Thomayerovu nemocnici. Vše je nyní ve stavu jednání. Naším cílem je, abychom darováním Taffixů pomohli zdravotníky ochránit v této nelehké době.