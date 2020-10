‚Rozdělte se do dvojic!‘ Obchodní domy si nevědí s nařízením vlády rady, ochranka schytává nadávky

PRAHA Jak v obchodních domech zajistit, aby se zákazníci nepotkávali pohromadě v jednotlivých prodejnách, není zaměstnancům jasné.

„Rozdělte se do dvojic. Jeden pár se bude držet spíš nalevo, druhý napravo.“ Tahle nějak by od pátku měla vypadat praxe ostrahy obchodních center, aby nedošlo k porušení nového opatření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), jež nařizuje do „obchoďáků“ chodit nanejvýš ve dvojici. Přestože nynější prázdné chodby center jsou pro bezpečné rozestupy jako dělané, realita vypadá jinak – v obchodech si s nařízením rady nevědí.



Davy lidí nervózně vrážejících jeden do druhého, pokřikování a desítky minut strávených ve frontách u pokladen – dříve typická atmosféra většiny obchodních center, pro mnohé noční můra. Ne ale v posledních týdnech, kdy Česko sužuje druhá vlna pandemie a s ní i čím dál přísnější opatření proti jejímu šíření. S každým z nich zákazníků znovu ubývá a jejich počty se nebezpečně přibližují jarním měsícům. Dříve hektická nákupní centra připomínají spíš klidovou zónu.



Třetinová návštěvnost i tržby

Drastické vylidňování sledují provozovatelé nákupních center, která před pandemií praskala ve švech – a to především od pondělí, kdy začal platit nouzový stav. „Návštěvnost u nás klesla oproti srpnu asi o 15 procent zákazníků denně,“ sdělila Lidovky.cz Karolína Peterková, mluvčí pražského Palladia. V obchodech pak podle statistik jednotlivých obchodů nakupuje asi třetina lidí ve srovnání s loňskem a tomu odpovídají i tržby.

„Před krizí jsme mívali ohromné tržby, několikrát denně se tady tvořily fronty do půlky obchodu, museli jsme zavést třetí pokladnu. Teď jsme asi na třetinové návštěvnosti i tržbách,“ řekla pro Lidovky.cz asistentka obchodu Orsay, která nechtěla zveřejnit své jméno.

V pátek odpoledne se v prodejně s módním zboží střídají asi tři zákaznice, jindy tento čas bývá nejvytíženější z celého dne. Většina zákaznic totiž vyměnila kamenné prodejny za e-shopy. „Naše práce nově spočívá v tom, že balíme balíčky – to je nyní hlavní způsob, jak se zbavujeme oblečení z prodejny. Následně vyřizujeme vratky z e-shopu,“ potvrzuje asistentka. Podle ní budou obchody více cílit na online prodej i nadále, především pak před Vánocemi. „V obchodech máme daleko víc zboží, než bychom za těchto podmínek byli schopni prodat,“ dodává.

Zásadní pokles zákazníků pozorují také prodejny s kosmetikou. „Počet zákazníků rapidně spadl už na začátku září,“ sdělil webu Lidovky.cz Matyáš Zima, asistent prodejny Lush v Palladiu.

Omezení pohybu na maximálně dvoučlenné skupiny platí i pro patro s občerstvením. Přestože v klasické restauraci se k jednomu stolu mohou usadit čtyři hosté, v případě obchodních center platí přísnější pravidlo. A tak v kdysi rušném foodcourtu s místy pro stovky lidí v páteční poledne obědvá jen několik málo dvojic. „Chtěli jsme jít večer s kolegyněmi na running sushi, ale nepůjdeme,“ podotkla asistentka prodejny Orsay.

Velký úbytek hostů má i oblíbená kavárna Starbucks. „Oproti normálu chodí tak 30 procent lidí,“ potvrdil tamní barista Jakub.

Kdo ohlídá „skupinkování“?

Nepříjemná omezení od návštěvy nákupních center zákazníky odrazují, někteří se je však rozhodli zcela ignorovat. „Znáte to: vy je upozorníte, oni neposlechnou, a než by přijela policie, pláchnou vám druhým východem,“ odvětí člen ochranky obchodního domu Kotva na dotaz, zda lze porušování nařízení zabránit.

„Sprostých slov za upozornění, ať si příchozí zákazník nasadí roušku, se dočkáme od nejméně dvou z padesáti lidí, ale nic s tím nezmůžeme,“ dodal.



Podle mluvčí Palladia je ostraha pro nová opatření vyškolená a bude nežádoucím situacím předcházet. Ale i když je větší skupina lidí ostrahou u vchodu požádána, ať se rozdělí, do obchodu často dorazí spolu. Jak s tím naložit, zaměstnancům obchodů není jasné.

„Nikdo si to nedokážeme moc představit. Skupinkování by si mělo hlídat samotné Palladium,“ soudí Matyáš Zima z prodejny Lush. „Je nutné si uvědomit, že tady nejde jenom o ně, ale také o bezpečnost všech pracovníků. Proto, když chce vstoupit do obchodu zákazník bez roušky, ho nepustíme,“ dodal Zima.