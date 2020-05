Rozhořela se válka zbrojařů. Jde o přijetí do asociace, vadí údajný mediální hon od konkurenta

PRAHA Skupina Omnipol protestuje proti přijetí nového člena zbrojařské asociace. Prý stál za štvavou kampaní od konkurence. Před dvěma týdny dorazil prezidentovi Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiřímu Hynkovi nezvyklý e-mail. Pisatel v něm požadoval, aby nebyla přijata za člena organizace, která hájí zájmy tuzemských zbrojařů, společnost Security Media. Záležitost by nestála za pozornost, pokud by pisatelem nebyl Jozef Piga, předseda představenstva společnosti Omnipol, a nebyla tak ve hře přetlačovaná nejmocnějších podnikatelských skupin na trhu se smrtícími technologiemi.

„Domnívám se, že působení Security Media, pod které patří Security Magazín, stále a systematicky poškozuje jméno několika firem českého obraného průmyslu, které spadají do našeho portfolia. Tuto situaci dokumentuje analýza, kterou jsme si nechali zpracovat,“ řekl Lidovky.cz Piga, proč si nepřeje, aby vedle nich v AOBP byl i „nováček“, který vydává Security Magazín.

Právě zprávy ze stejnojmenného webu si nechal Omnipol proklepnout. „Prakticky jednou za týden vyjde komentář, který staví některé z našich firem do negativního světla. To vyvolává nedůvěru orgánů státní správy a našich zákazníků i v zahraničí, což nás poškozuje,“ dodal Piga.



Je přesvědčen, že útoky ukazují na konkurenci, kterou je skupina Czechoslovak Group (CSG), která patří rodině zbrojaře Jaroslava Strnada. Právě s ní svádí souboj o to, kdo bude hlavním dodavatelem zbraňových systémů pro českou armádu. A hraje se o desítky miliard. Zatímco Omnipol patřil mezi favorizované dodavatele vojsku v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí, v poslední době jeho místo zaujala právě CSG.

A zatímco Omnipol měl vždy blízko k exministru financí a bývalému náměstku ministra obrany Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), Strnad těží z úzkého vztahu s Hradem. Od Miloše Zemana, kterého v prezidentské kampani podpořil i finančně, dostal 28. října 2018 státní vyznamenání. „Neexistuje nikdo jiný, kdo by měl takový zájem. Princip je jednoduchý, qui bono. Vítr vane z této strany, ale samozřejmě nejsem investigativní novinář ani detektiv,“ odpovídá Piga na otázku, jestli podezřívá z kampaně proti Omnipolu právě skupinu CSG.

Zástupce Strnadova impéria odmítá, že by vedl přes Security Magazín cílenou kampaň. „CSG není členem AOBP a nepřísluší jí proto se k záležitostem členství v této organizaci vyjadřovat. Domníváme se, že i když firmy často mluví o hanlivých mediálních kampaních jako o součásti konkurenčního boje, klíčová jsou vždy fakta, na jejichž základě novináři rozhodují, zda z něčeho udělají téma,“ napsal webu Lidovky.cz Andrej Čírtek, který za skupinu komunikuje.

Podle něj jde o přirozený jev. „S kritickými články musí každá významná firma počítat, CSG v tomto ohledu rozhodně není výjimkou. Ani nás média nešetří, konec konců vy jste toho důkazem,“ doplnil.

Faktem ale je, že na webu Securitymagazin.cz se pravidelně objevuje reklama na dceřiné firmy CSG. Její objem ale podle Čírtka nijak nevybočuje. „Naprostá většina výdajů na marketing v CSG směřuje do účasti na oborových výstavách a veletrzích,“ uvedl. Proti jakýmkoli zásahům do obsahu se postavila i redakce Security Magazínu. „O společnosti Omnipol jsme psali ve spojitosti s kauzou nákupu radiolokátorů Věra NG. Byla to největší vojenská kauza poslední doby, ve které šlo o předražení o stamiliony,“ napsal Lidovky.cz Petr Duchoslav, šéfredaktor online verze s tím, že se nenechá zastrašit.

Od bezpečnosti k obraně?

Sněmovní výbor pro obranu ani kontrola resortu obrany, které se nákupem radarů zabývaly, ale závěr o předražení zakázky nevynesly. Podle Duchoslava se web věnuje i jiným kauzám a stejně tak má i jiné inzerenty.

Stejně zajímavý jako obsah je i údajné propojení webu na Víta Bártu, zakladatele soukromé bezpečnostní agentury ABL a někdejšího šéfa Věcí veřejných. Právě ten má podle několika na sobě nezávislých zdrojů serveru Lidovky.cz k webu blízko a zajímá se rovněž o byznys se speciálním materiálem.

Profily obou podnikatelů

V roli jednatele Security Media vystupoval v minulosti například Jan Zilvar, který byl mediálním poradcem u „veverek“. Samotný Bárta serveru Lidovky.cz zaslal tento komentář: „Můj život je naštěstí podnikání a ne politika. Myslím, že si to můžete lehce ověřit, pokud se nestanete obětí zdroje spojovaného s čínskou propagandou.“ Narážel tím pro změnu na skutečnost, že pro Omnipol pracuje jako mediální poradce agentura C&B Group, která byla v minulosti spojována s vylepšováním obrazu Číny v médiích.

O přijetí Security Media do AOBP rozhoduje 120 členů v hlasování, které končí v úterý. Šéf asociace věří, že se spor zažehná. „Zatím se vše vždy podařilo nějak urovnat a pevně věřím, že se to podaří i tentokrát,“ napsal webu Lidovky.cz Hynek.