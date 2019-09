Rozhovor s odborníkem: Samořiditelná auta zatím od 5G sítí nečekejte, internet věcí ano

PRAHA I v Česku se chystáme na příchod mobilních sítí páté generace. Jejich technické výhody jsou značné, ale očekávání mnohdy ještě vyšší. David Spies z Nordic Telecomu ovšem vysvětluje, že přednosti 5G sítí se projeví až časem a nástup technické novinky tak nebude natolik revoluční, jak se může v současnosti zdát.

Sítě 5G mají v relativně blízké budoucnosti přinést vysoké přenosové rychlosti, celkově ohromující kapacitu, rychlou odezvu, a především možnost vzniku nových služeb a řešení. Nic z toho ovšem podle Davida Spiese, ředitele pro vývoj produktů ve skupině Nordic, neproběhne skokově.

V rozhovoru Spies říká, že řada myšlenek, kterým mají 5G sítě dát prostor pro rozmach, je realizovatelná už s dnešními technologiemi. Často ale zatím po takových řešeních neexistuje poptávka a pravdou podle něj je, že 5G sítě nasazení mnoha nových řešení usnadní, a nakonec z nich udělají samozřejmost.



Co to vlastně je 5G a jak ho uživatel pozná?

5G není jedna konkrétní věc, která by se dala najednou spustit. Je to vlastně sada parametrů a řešení, které jsou v síti nasazovány postupně a vlastně i postupně dochází k jejich standardizaci. Mnohé věci, o kterých se dnes v souvislosti s 5G mluví, přitom ještě ani nejsou součástí onoho standardu. Pokud chceme být přesní, pak 5G bude něco, co vyhoví standardům 5G organizace 3GPP. Neočekávejme, že přechod na 5G bude „binární“ záležitostí a že by došlo jen tak z ničeho nic k přepnutí 4G na 5G.

Co může od 5G uživatel očekávat?

Obecně slibují 5G sítě jakýsi trojúhelník zásadních parametrů. Na jednom vrcholu stojí vysoká spolehlivost a nízká latence (rychlá odezva sítě – pozn. red), na druhém vysoká rychlost a kapacita a na třetím pak schopnost připojit velké množství koncových bodů. V běžném provozu vlastně uživatel u 5G oproti 4G nepocítí zásadní rozdíl. Ten, kdo dnes využívá Internet ve svém mobilu, vlastně pro běžné aplikace jako je třeba streamování videa, nepotřebuje vyšší rychlost, stačí už dnes dosahované desítky megabitů za sekundu. Rozdíl je v tom, že díky daleko vyšší kapacitě sítí bude uživatel schopen tyto funkce používat tam, kde to byl doposud problém. Tedy třeba na místech s vysokou koncentrací uživatelů, jako jsou stadiony, nebo na hromadných akcích. 5G také může sloužit pro rychlé připojení domácností v místech, kam se nevyplatí vést optická vlákna.

Může se uživatel těšit na konečně neomezená data?

Neomezená data jsou žhavé a populární téma. Ono se vlastně ukazuje, že běžný uživatel neomezená data alespoň prozatím nepotřebuje. Ano, je tu určitá skupina zákazníků, která neomezená data chce a je ochotna si za ně připlatit, ale běžný uživatel chce především rozumnou cenu a očekává porci dat, která mu přinese praktický užitek. A v případě 5G sítí by se tento praktický užitek mohl zlepšovat. Porostou přenosové rychlosti, což znamená, že případný datový limit uživatel vyčerpá rychleji, takže nejspíš limity porostou také, jinak by se onen užitek pro uživatele snižoval. Operátor si to vlastně bude moci dovolit, protože uživatel přenese data velmi rychle a nebude síť zatěžovat tak dlouho, jako doposud. Ale neomezená data budou, alespoň z počátku, opět spíš trochu exkluzivní záležitostí.

Funguje už 5G někde ve světě?

Příkladů aplikace 5G je více. Napřed je v tomto ohledu třeba Jižní Korea, která je velkým inovátorem, a i u 4G sítí patřila k pokrokovým zemím. 5G sítě najdeme na různých místech v USA, v Evropě je v poslední době populárním příkladem Monako, které se vzhledem ke své rozloze chlubí „celostátním“ pokrytím.

Jak jsme na tom v Česku?

V Česku se na mobilní 5G teprve chystáme, připravuje se aukce frekvencí, které by měli operátoři pro 5G sítě využít. Na druhou stranu by vlastně šlo mobilní 5G sítě zavádět už teď, 5G je standardizováno pro řadu různých frekvencí. Operátoři by tedy mohli využít stávající příděly, ale z praktického hlediska to nedává moc smysl, musely by se přepínat stávající technologie a to by nemuselo být pohodlné pro uživatele a pro operátora by to bylo finančně náročné.



Určité 5G řešení si ovšem mohou zákazníci vyzkoušet právě u Nordic Telecomu. Abych byl přesný, naše technologie je spíše 5G ready, tedy připravena na plný 5G standard. V našem případě jde o službu pevného bezdrátového internetu, nejde tedy o mobilní 5G pro použití s mobilními telefony. Ovšem co se týče dosahovaných provozních parametrů, už vlastně 5G schopností dosahujeme. Dnes využíváme například schopnost spojovat široká pásma, přenosové rychlostí u nás v praxi aktuálně dosahují až 200 – 250 Mbit/s a pokud bychom kompletně využili spektrum, které máme v pásmu 3,7 GHz k dispozici, dostali bychom se na 400 – 450 Mbit/s. Odezva sítě se pohybuje do 20 milisekund. To jsou parametry srovnatelné například s 5G sítěmi v Jižní Koreji.



Jaká je nyní dostupnost vašeho 5G ready pevného internetu?

V současnosti je tato služba pod názvem Nordic 5G internet dostupná na 400 tisících adres a s jejím rychlým rozšiřováním hodláme nadále pokračovat. Držíme se tak našeho plánu, podle kterého chceme ve třetím až čtvrtém kvartálu 2019 pokrýt Nordic 5G internetem přibližně 400 měst a obcí po celé ČR a do konce roku 2020 máme ambici mít možnost službu nabídnout 1,3 milionu domácnostem. Vlastní sítí Nordic 5G internetu a sítěmi partnerů ve skupině nyní pokrýváme 30 procent českých domácností.

A kdy se v Česku dočkáme plnohodnotného mobilního 5G?

Nebude to trvat dlouho, na druhou stranu říkat konkrétně, zda to bude v roce 2020 nebo 2022, 23, není jednoduché. Záleží to na spoustě okolností i na úhlu pohledu. Je jasné, že z počátku nasazování nových sítí nebude pokrytí celoplošné, bude se postupně rozšiřovat. Na druhou stranu bych to, že Česko není v zavádění 5G mezi prvními, nepovažoval za žádnou katastrofu. Zatím je stále problematická dostupnost koncových terminálů, tedy zejména mobilních telefonů. V této chvíli jde o drahé přístroje, které si mohou pořídit movitější fanoušci moderních technologií, pro běžného uživatele je to stále hudba budoucnosti.

Navíc se domnívám, že 5G sítě budou důležitější z hlediska schopnosti rychleji inovovat třeba v našem průmyslu a našich městech než pro samotného koncového uživatele. Na druhou stranu řešení pro chytrá města i chytrý průmysl by dnes šlo zavádět i bez 5G na stávajících technologiích, jen pro to zatím nedozrála poptávka. Zdá se, že telekomunikace v tomto vlastně předběhly dobu a ta skutečná doba masových chytrých řešení teprve přijde. Stačí se podívat třeba na stávající IoT řešení, máme tu různé speciální sítě, které zatím také nejsou vytíženy tak, jak by si jejich provozovatelé přáli a mnoho IoT aplikací běží ještě na „obstarožním“ GPRS. To se samozřejmě v budoucnu změní, ale nepůjde o žádný skok, nemůžeme očekávat, že se s příchodem 5G z IoT a Smart City stane mávnutím proutku realita.

Jaké nové služby tedy 5G přinese?

Přijdou nové služby, které využijí vysokých rychlostí, spolehlivosti a nízké odezvy sítě a které se bez těchto parametrů neobejdou. Myslím si, že jedním z nejzajímavějších scénářů je rozšířená realita a její využití nejen pro hry, ale především pro využití profesionální. Kdybych měl zvýraznit 5G scénáře, tak nejde jen o to, abychom se bavili a hráli si. Té zábavy máme dnes už docela dost. Nové možnosti 5G ale můžeme využít v profesionální sféře a třeba pro technologie, které mohou pomoci zachraňovat životy. Rozšířená realita vyžaduje vysokou spolehlivost sítě. Když bude mít třeba záchranář speciální brýle, kde bude mít navigační plán, musí se na to spolehnout – to bude vyžadovat nízkou latenci, vysokou spolehlivost a rychlost. Na druhou stranu platí, že záchranáři by už dnes mohli používat mnohem pokročilejší technologie než stále mají. Služby založené na širokopásmových datových sítích umožňují přenášet video, situační plánky apod. Úzké hrdlo někdy není na straně technologie.

Pak jsou tu klasické příklady zmiňovaných IoT a Smart City, třeba v řízení dopravy. Hodně se od 5G očekává v průmyslu, i tady bychom toho hodně zvládli už dnes. Opět ale platí, že stavba třeba specializovaných 5G sítí pro průmyslové podniky bude snazší a 5G k této možnosti zákazníky nejspíš přiláká. Kromě speciální vyhrazené sítě se může používat i takzvaný network-slicing, tedy vyhrazení části kapacity celoplošné sítě. To ovšem bude vždy o trochu méně spolehlivé řešení.

Ony speciální sítě navíc nemusí stavět jen mobilní operátoři. Na druhou stranu je pravda, že oni budou držiteli zásadní části frekvenčního spektra a pokud nebude chtít podnik stavět síť v nelicencovaném pásmu, což sebou může nést určitá rizika, tak se nejspíš bude muset na operátora obrátit. Minimálně může v takovém případě hrát operátor roli jakéhosi systémového integrátora, který má s provozem podobných řešení zkušenosti, umí stavět sítě, umí je provozovat.

Budou právě tyto služby pro operátory tak lukrativní?

Operátoři samozřejmě budou hledat nové zdroje příjmů, ale jádro byznysu, myšleno z pohledu podílu na výnosech, bude, alespoň z počátku, ve službách, které známe dnes. Klasické služby jako Internet v mobilu a Internet na doma budou to, co bude muset ty 5G sítě zaplatit. Těžko je zaplatí IoT. Z tohoto pohledu je budou muset operátoři začlenit do svého existujícího byznys modelu a do situace, kdy na sebe věci plynule navazují a přibude jen nová technologie s novou kvalitou. To, co je diskutováno je jestli budou speciální 5G tarify a zda se bude za 5G připlácet.

A připlatí si tedy uživatel za 5G?

Na to mám poměrně silný názor. Připlácení za 5G se dnes v případě některých spuštěných sítí aplikuje, ale podle mě to není perspektivní cesta. A to i proto, že zákazníci nedovedou technologie vnímat a rozlišovat, 5G mobilní sítě se jim mohou plést třeba s domácí 5 GHz wi-fi. Z hlediska zákazníka je vlastně jedno, jakou technologii k datování používá. Těžko se tedy vysvětluje, za co že to má zákazník připlácet, obzvlášť, když pokrytí nebude souvislé. Takže je to záležitost opět jen pro několik fanoušků. Podle mě je tedy vhodné 5G začlenit do stávajícího portfolia bez příplatku

Ale je možné, že uživatel nakonec v rámci toho utratí víc. Když bude rychlé připojení dostupné opravdu kdykoli a kdekoli, bude z toho mít uživatel větší užitek a bude ochoten více utrácet za různé služby. Do mobilního telefonu se stěhuje spousta věcí, včetně zábavy. Za tu jsme zvyklí platit jinde, s 5G ale budeme ochotnější za ni utrácet přímo v našem telefonu. Je to logická věc, ale opět nepůjde o skokový nárůst. Rozhodně neplatí, že by uživatel, který dnes za mobilní služby utratí 500 – 600 korun měsíčně, byl najednou ochoten s 5G utrácet dvojnásobek jen proto, že bude mít vyšší rychlost připojení.