Rusko by mohlo zvýšit těžbu, shodují se Trump a Putin

Moskva Rusko by v případě nedostatečných dodávek ropy na světový trh mohlo zvýšit těžbu o dalších 200 000 až 300 000 barelů denně. Ve středu to uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Podle agentury Reuters také vyjádřil souhlas se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, že ceny ropy se v současnosti nacházejí na příliš vysoké úrovni. Dodal nicméně, že by bylo lepší, kdyby se Trump nesnažil ropný trh ovlivňovat.

Cena severomořské ropy Brent se tento týden poprvé za čtyři roky dostala nad 85 dolarů za barel. Vzhůru ji tlačí klesající těžba v některých zemích, například ve Venezuele, a obavy z negativního dopadu amerických sankcí na export ropy z Íránu.



Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v červnu dohodla s Ruskem a dalšími klíčovým producenty na uvolnění dříve zavedených těžebních restrikcí. Putin uvedl, že Rusko již zvýšilo těžbu o 400 000 barelů denně. „Můžeme přikročit ke zvýšení o dalších 200 000 až 300 000 barelů denně, pokud to bude zapotřebí,“ dodal. Rusko by podle něj bylo spokojeno s cenou ropy v rozmezí od 65 do 75 dolarů za barel.

Trump opakovaně vyzývá OPEC k zajištění poklesu cen ropy. „Chráníme země Blízkého východu, které by bez nás nebyly dlouho bezpečné, a ony přesto pokračují v prosazování dalšího a dalšího růstu cen ropy! Budeme si to pamatovat. Monopol OPEC teď musí dostat ceny dolů,“ napsal například minulý měsíc Trump na svém twitterovém účtu.