Ryanair mění své fungování. Několik dceřiných společností bude bojovat o jednotlivé linky

PRAHA/LONDÝN Největší evropské aerolinie Ryanair mění své fungování. Vytvořily několik dceřiných společností, které budou o jednotlivé linky bojovat. Provozovat spoje bude ten, kdo to dokáže levněji. V Česku už změnu pocítily posádky, v těchto dnech podepisují nové smlouvy s polskou dcerou Ryanairu, aeroliniemi Buzz.

Irský dopravce zkouší model, který je běžný například v automobilovém průmyslu. Závody jednoho koncernu soutěží o to, kdo dostane projekt na starosti. Proto se například česká, polská a maďarská továrna stejné firmy snaží snížit náklady tak, aby uhájila svou existenci. Tlak na úspory a růst efektivity je tak vyšší, než kdyby se o to pokoušela centrálně řízená společnost.

Pro české letušky to znamená přechod pod varšavskou centrálu a méně peněz. Personální otázku s nimi přiletěla do Prahy řešit polská manažerka Buzzu Karolina Wozniaková. Právě v době, kdy šéf skupiny Ryanair Michael O’Leary oznámil propouštění až 700 zaměstnanců. Podle dopisu, jejž posádky dostaly a LN jej mají k dispozici, musí být zaměstnanci pod polskou firmou do konce října. Jinak nemohou z Prahy létat.

Švarc systém po polsku

Pro palubní personál je ale nakonec úlevou, že dostane normální pracovní smlouvy. Čekalo se, že bude muset přejít na takzvaný švarc systém jako polští zaměstnanci. Polsko tuto v Česku nelegální variantu umožnilo ve snaze pomoci ztrátovým aeroliniím LOT létat bez přímé státní podpory – dovolili udělat ze zaměstnanců dodavatele a tím ušetřit na zdravotním a sociálním pojištění. Této výhody nyní využívá i Ryanair. Tiskové oddělení firmy na žádný dotaz ke změnám u českého personálu nereagovalo.

Buzz ale není jedinou firmou, která může o český trh usilovat. Ambice expandovat má i rakouský Lauda – další dcera Ryanairu. V úvahu připadají i kombinace možností – provoz může dostat na starosti jedna firma, značku jiná. Letadla by dodal irský Ryanair, posádky polský Buzz a značku Lauda nebo třeba Air Malta. Pokud to bude na zákazníky působit lépe nebo to usnadní čerpání podpory.

Ryanair v Česku získává na nové linky podporu a slevy z letištních poplatků. Ty po nějaké době provozu končí – mají podpořit hlavně rozjezd nových spojů. Přepracovaná struktura firmy, kde je pět dopravců s vlastními licencemi a čtyřmi různými značkami, ale umožňuje podporu prodloužit. Pokud budou letadla provozovat Poláci pod značkou Ryanair, je to pro letiště stále stejná firma. Pokud ale přejdou na značku Buzz, byl by to nový dopravce a měl by nárok na podporu „nových“ linek.

„Jedná li se o skupinu společností pod jedním vlastníkem, které ale operují pod rozdílnými ICAO kódy a s rozdílnými obchodními značkami, je podpora poskytována odděleně každému dopravci zvlášť,“ popisuje mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň s tím, že zatím informace o případných změnách provozu Ryanairu nemá.

Zatím je jisté to, že letadla Ryanairu se na značku Buzz ještě letos na podzim přebarví v Polsku, kde jde s téměř třetinovým podílem na trhu o největší aerolinie v zemi – větší než je národní dopravce LOT.

Největší v Evropě

Magazín Forbes v srpnu citoval finančního šéfa Ryanairu Neila Sorahana. Ten řekl, že právě polská dcera plánuje expanzi. „Buzz má spoustu příležitostí ve střední a východní Evropě a myslím si, že se stane naším tahounem v této části světa,“ uvedl Sorahan.

Polská média upřesnila, že Buzz bude nejen provozovat linky pod svou značkou, ale i nabízet letadla i s posádkami na linky Ryanairu, charterové spoje pak nabídne polským cestovním kancelářím.

Ryanair je největší evropská letecká společnost. Zaměstnává 17 tisíc lidí a se 419 letadly obsluhuje 225 letišť v Evropě, severní Africe a na Blízkém východě. Za posledních dvanáct měsíců přepravila 149 milionů pasažérů.

V Česku létá z Prahy, Ostravy, Brna a zatím ještě z Pardubic. Denně vypraví téměř dvacítku letů, z toho většina připadá na letiště v Praze. Mezi destinacemi jsou hlavně evropské země jako Spojené království, Španělsko, Itálie nebo Francie, v nabídce jsou ale i exotičtější cíle jako Maroko, Jordánsko či Izrael.