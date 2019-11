Jihočeské biskupství chce mít banku. Koupilo podíl v kampeličce Artesa, s níž se pojí stíhaný Savov

ČESKÉ BUDĚJOVICE Českobudějovická diecéze plánuje vlastní „církevní“ banku. Před měsícem oznámila, že získala 9,5procentní podíl v družstevní záložně Artesa. Zpráva je o to zajímavější, že kampelička je dlouhodobě spojována se jménem podnikatele Františka Savova. Ten před několika lety prchl do Spojeného království. V Česku je podnikatel stíhán pro krácení daní v řádu několika set milionů korun.

Proč se českobudějovické biskupství rozhodlo spojit svůj kredit zrovna se společností, kterou ve svých materiálech zmiňovali i policisté, není jasné. „Zájmem biskupství je v nejbližší době po souhlasu České národní banky navýšit svůj podíl a získat v kampeličce majoritu. Cílem je posílení kapitálové i provozní stability družstva s možností dalšího rozvoje obchodních aktivit,“ stojí v oficiálním prohlášení biskupství. Podle mluvčího Miroslava Bíny chce biskupství později získat i bankovní licenci.



Diecéze plánuje rovněž v brzké době zřídit třetí pobočku záložny, a to v Českých Budějovicích. Podle mluvčí Artesy Kateřiny Petrášové záložna u regulátora trhu o bankovní licenci dosud nežádala. Zákon od roku 2018 záložnám s bilanční sumou přes pět miliard korun nařizuje přeměnit se na banku.



Server Novinky.cz v pondělí napsal, že hospodaření a aktivity jihočeské diecéze prošetří Česká biskupská konference (ČBK). Minulý týden o tom rozhodla na plenárním zasedání. „Byla pověřena analytická skupina – i na žádost Budějovic –, aby prošetřila současnou ekonomickou situaci a aktivity českobudějovického biskupství,“ citoval server plzeňského biskupa a předsedu ekonomicko-právní komise ČBK Tomáše Holuba.

Bilanční suma Artesy na konci roku 2018 dosahovala výše 4,19 miliardy korun. Pokud biskupství plánuje růst aktivit a bude chtít rozšiřovat nabídku služeb pro klienty, je překročení pětimiliardové hranice velmi pravděpodobné.

K samotné Artese se s odůvodněním ohledně mlčenlivosti nemůže vyjádřit ani samotný regulátor. Nicméně je jasné, že další navýšení podílu diecéze bude podléhat schválení ČNB. „Nabyvatel podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech družstevní záložny potřebuje předchozí souhlas ČNB, jestliže výše tohoto podílu má dosáhnout nebo překročit deset procent,“ uvedla v obecné rovině mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

ČNB pak bude u zájemce zkoumat několik věcí. Například jestli jsou osoby, které žádají o udělení souhlasu, důvěryhodné. Zásadní pro ni bude i průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele.



„Zkoumáme i to, jestli v souvislosti s navrhovaným nabytím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo že už k takovému porušení došlo,“ doplňuje pak mluvčí regulátora. Lze předpokládat, že s tím by církev problém mít neměla.

V minulosti pověst Artesy bez poskvrny nebyla. V roce 2014 server Aktuálně.cz informoval, že podle detektivů končila část peněz z nezákonných vratek DPH, jež se měly točit v případu Octavian (jde o vyšetřování jednoho z největších daňových úniků posledních let týkajícího se nadměrných odpočtů DPH ve výši 770 milionů korun, obviněno je několik lidí včetně Savova – pozn. red.), právě v Artese. Podnikatel nicméně tvrdí, že se ho policie snaží zlikvidovat s cílem zmařit jeho obchody.

V září 2016 ČNB uložila záložně pokutu ve výši jednoho milionu korun. Podle ní družstvo neposkytovalo opakovaně v předchozích letech dostatečnou součinnost státním orgánům – policii a státnímu zastupitelství. V prosinci loňského roku pak ČNB uvedla, že zjistila v kampeličce mimo jiné nedostatky v případě řízení úvěrového rizika, a nařídila jí nápravu.

Zvláštní obchod se ne každému zamlouvá.„Překvapilo mne to. Víc o tom nevím a jsem rád. Nikdy dříve se ale takovýto vstup do finančního sektoru neřešil,“ řekl LN zdroj obeznámený se situací v českobudějovickém biskupství.

A jak rozšiřování svých podnikatelských aktivit vysvětluje samotná diecéze? „Oproti ostatním biskupstvím nám bylo v rámci majetkového narovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi vráceno velmi malé množství majetku a nemovitostí. Jsme proto nuceni více se soustředit na podnikatelskou a investiční činnost,“ říká mluvčí Bína.