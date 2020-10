Šmejdi se s pandemií přesunuli na internet. Nabízejí lampy, které ‚zaručeně‘ ochrání před covidem

PRAHA Mnohé poctivé podnikatele koronavirus drtí, na takzvané šmejdy je však i pandemie krátká. Odpadly sice klasické předváděcí akce předraženého zboží, nekalý byznys se ale přesunul na telefon a do virtuálního světa. K uzavření nevýhodné kupní smlouvy totiž stačí říct: „Ano.“ A to klidně i po telefonu.

„Mohu potvrdit, že evidujeme více oslovení seniorů formou telefonu, případně formou spamů a podvodných stránek než přímým osobním kontaktem,“ sdělil pro Lidovky.cz Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI).



Změnu v návycích nepoctivých obchodníků a spekulantů potvrzuje i nezisková organizace Život 90, která pečuje o seniory a pomáhá jim. Právě na ně se nepoctivci intenzivně zaměřují.

„Pandemie podnikání šmejdů nezastavila, jen ho pozměnila. Z důvodu strachu z nákazy, který teď starší lidé mají, a také kvůli vládním opatřením, nepřipadají v úvahu předváděcí akce, na které se dovezl autobus seniorů a seniorek,“ popsal pro Lidovky.cz František Horák, který je psychologickým poradcem v Životě 90.

„Kvůli tomu šmejdi začali více používat telefonický nátlak, než to bylo obvyklé před obdobím covidu,“ doplnil Horák.

Během podzimní druhé vlny pandemie pak záběr nepoctivců rozšířila počínající topná sezona: po telefonu se lidem začali čím dál víc ozývat i takzvaní energošmejdi. Ti důvěřivcům slibují „výhodné“ smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu.

Obavy z onemocnění sice omezily chuť starších lidí účastnit se předváděcích akcí, nepoctivcům ale zároveň nahrály. „Obchodníkům se strachem“ se totiž s ohledem na pandemii podařilo rozšířit sortiment o zboží, které má „zaručeně“ ochránit před nákazou covidem-19. K dostání je tak například lampa, jež dle podvodných prodejců kromě koronaviru uchrání také před 5G zářením. Na českých webech ji lze koupit v ceně od sedmi do 48 tisíc korun.

Důchod v řádu nejnižších desetitisíců na jedné straně a na straně druhé hlas ozývající se z telefonu, který nekompromisně říká, že bez koupě zázračného vysavače tenhle hovor rozhodně neskončí. Jeho cena se sice rovná několika měsíčním důchodům, ale co je to proti prachu a bacilům, které vám bez něj každým dnem zkracují život! Cílem šmejdů je vyvolat strach, šokovat, vnuknout dojem, že nic jiného než nákup předraženého zboží stejně nezbývá.

„Nejvíc cílí na spotřebitele starší, přicházejí s nějakým příběhem a snaží se je vystrašit. Vzápětí nabízejí ,výhodné‘ řešení,“ popsal taktiku šmejdů Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI).

Jistá obrana: zboží nepřevzít

A zboží se prodat musí, virus nevirus. Známé způsoby jako předváděcí akce či podomní prodej během pandemie zůstávají zapovězeny, šmejdi se proto zaměřili na nátlak po telefonu či prostřednictvím spamů a podvodných webů – o to větší problém je však s jejich vystopováním.

„Když prodejce při založení webu uvede lživé nebo žádné kontaktní údaje na stránkách, zůstává provozovatel podvodného webu anonymní i pro Českou obchodní inspekci,“ potvrdil Fröhlich.

Jediným způsobem, jak se podvodníkům ubránit, je proto zboží vůbec nepřevzít. „Když ho zákazník převezme, je už skoro nemožné zboží vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Dovolat se nazpátek nelze – často jde o jednosměrnou linku. A když pošlou zboží doporučeně s dodejkou zpátky, nikdo ho nepřevezme, a i kdyby ano, peníze se nevrátí,“ říká František Horák z neziskové organizace Život 90.

Nepoctivci proto vedle strachu využívají neznalosti a zboží často pošlou, přestože se kýženého „ano“ v telefonu nedočkali. „Senioři často nevědí, že to zboží převzít nemusejí, takže ho převezmou, i když ho nechtěli, a jsou ve stejné situaci,“ popisuje Horák, „jediné, co pak seniorům zbývá, je řešení soudní cestou, ale na to většinou nemají peníze.“

Ochrání před covidem i 5G

Kromě běžných produktů do domácnosti se šmejdi v posledních měsících nestyděli vydělávat na strachu lidí z koronaviru. Do nabídky nově zařadili například „zázračné“ lampy či jakési frekvenční generátory, které mají koronavir „zaručeně“ zlikvidovat.

Na českých e-shopech tak mohou důvěryhodní zákazníci až za 50 tisíc korun pořídit třeba lampu s názvem Somavedic Medic, která má kromě koronaviru uživatele uchránit před údajně škodlivým 5G zářením.

Další obchodníci se strachem si za frekvenční generátor, jenž je určen pro „rychlou likvidaci virů“, účtují 13 tisíc. Na stránce je pro klienta dokonce informace, jakou frekvenci naladit speciálně pro likvidaci koronaviru.

Stačí říct „ano“

„V tomto období se také více setkáváme s praktikami takzvaných energošmejdů, kteří po telefonu přemlouvají lidi ke změně dodavatele elektřiny a plynu, přičemž využívají mezery v zákoně, která změnu umožňuje i po telefonu,“ sdělil Horák. S „aukcemi energií“ ČOI bojuje už několik let.

„Vlastně to funguje tak, že podvodníci spotřebitelům nabídnou zdarma změnu, kterou za ně zařídí v rámci plných mocí. Nicméně oni sami vydělávají na provizích. To znamená, že převedou domácnost pod nějakého konkrétního dodavatele, a je jim často jedno pod koho, hlavně když z toho mají provizi. Nevíte přitom, jaký dodavatel to bude, za jakou cenu a za jakých podmínek vám bude dodávat,“ vysvětluje Fröhlich.

Přestože se České obchodní inspekci podařilo zpravomocnit milionové pokuty, definitivně má energošmejdům zabránit v podvodném podnikání až novela energetického zákona, jejíž schválení parlament zatím stále odsouvá.