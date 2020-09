S vouchery za zájezdy je konec. Cestovky vám musí neprodleně vrátit peníze

Praha Po krátkém letním nádechu se cestovní kanceláře zase potýkají s celou řadou omezení v cílových destinacích. Navíc prvního září končí platnost zákona přezdívaného lex voucher, v rámci kterého museli jejich klienti akceptovat poukaz za zrušený zájezd. Nyní ale mají opět nárok na vrácení peněz.

„Je to začarovaný kruh. Pobyty jsme už zarezervovali u našich zahraničních partnerů. Oni ale taky nemají mnoho peněz na to, aby nám vrátili hotovost, takže nám nabízejí čerpání služeb do budoucna ve formě různých kreditů. My jsme teď ale v situaci, kdy už musíme lidem vracet peníze,“ řekla webu Lidovky.cz Lucie Frnochová, mluvčí cestovní kanceláře Firo-tour.

Ta se dostala do finančních problémů a na konci srpna na ni Městský soud v Praze vyhlásil mimořádné moratorium. Cestovní kancelář tím získala tři měsíce na to, aby si u bank zajistila financování. V ochranné lhůtě nemusí splácet dluhy věřitelům.

„K moratoriu jsme přistoupili z důvodu dopadu koronavirové krize. V době nouzového stavu byly zavřené hranice, nemohlo se cestovat a následně došlo na restrikce. Oproti loňské sezoně evidujeme propad prodejů pobytových zájezdů o 90 %,“ vysvětlila Frnochová. Zároveň přiznala, že by se mohlo moratorium v kombinaci s epidemiologickou situací dotknout lidí, kteří mají na dovolenou teprve odcestovat. V současné době má cestovka v zahraničí asi 500 klientů.

Koronatest odrazuje

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže by měl lex voucher platit až do konce letošního roku. „Cestovní kanceláře dostávají jednu ránu za druhou. Ta situace navíc může trvat ještě půl roku. Cestovatelský semafor se mění ze dne na den. A test na covid stojí 1750 korun, což je třeba polovina ceny pobytu v Maďarsku, které negativní test požaduje,“ řekl pro Lidovky.cz Papež. Negativní test je však často podmínka pro vstup i do dalších zemí.

„Požadavek na negativní test mnoho zákazníků odradí od zakoupení dovolené. My tak přicházíme o mnoho klientů,“ přizvukuje Frnochová.

V souvislosti s koronavirovou krizí hlásí pokles prodejů o 70 % také cestovní kancelář Čedok. „Nejvíc nám letos chybí Turecko, kde je poměr ceny a kvality bezkonkurenční,“ řekla pro server Lidovky.cz Eva Němečková, mluvčí Čedoku.

Zároveň cestovka počítá s tím, že bude klientům i nadále nabízet vlastní vouchery jako alternativu k lex voucher. „My vlastní vouchery nabízíme od začátku. Klienti o ně mají zájem, protože mají delší platnost než lex voucher,“ uvedla Němečková.

Grafické znázornění, kam Češi mohou a kam ne.

Počet zemí, kam lze bez problému vycestovat, je ve skutečnosti menší, než naznačuje vládou zveřejněný covidový „semafor“. Ten sám o sobě neznázorňuje, jak přísný režim panuje na hranicích ostatních zemí světa. Z hlediska vycestování je ale právě taková informace klíčová.



Covidový semafor zčervenal

Negativní test na koronavirus musí od 1. září předložit každý, kdo přijede do Egypta. Češi, kteří do země pojedou s cestovními kancelářemi, se nebudou muset prokazovat negativním testem na koronavirus.

Naopak Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavřelo hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Avšak Češi, kteří si rezervovali nebo zaplatili pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou smět do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19.

A Velká Británie minulou sobotu zařadila Česko na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka, se tak musí na 14 dní sami izolovat. To stejné platí také v případě Slovinska, kde je ale povolen tranzit kratší 12 hodin.