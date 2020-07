SAP a Deutsche Telekom propojí koronavirové aplikace zemí EU. Pilotní verze by měla být hotová do měsíce

Brusel Evropská komise podepsala kontrakt s firmou SAP a s divizí Deutsche Telekom o vytvoření softwarové platformy, která umožní, aby národní aplikace jednotlivých členských zemí EU sledující kontakty lidí nakažených koronavirem spolu navzájem komunikovaly. Oznámily to firmy a EK ve společném prohlášení.

Komise doufá, že tento krok pomůže zpomalit šíření nemoci covid-19, protože bude možné zaznamenat i kontakty lidí, když odjedou do zahraničí, a automaticky vydat varování, pokud bude někdo nakažen.



Taková „roamingová“ funkce by byla doplňkem sledovacích aplikací pro chytré telefony založených na technologii bluetooth, které nyní fungují jen v rámci jednotlivých států. Cílem je bezpečnější cestování, které by pomohlo oživit cestovní ruch.



Další detaily o platformě pro přeshraniční výměnu upozornění o možném kontaktu s infikovanými by měly být oznámené brzy, uvádí se v prohlášení. Pilotní verze by měla být hotova do tří až čtyř týdnů, dodal mluvčí komise Johannes Bahrke.

Společnosti SAP a T-Systems, která je divizí IT služeb Deutsche Telekom, vytvořily německou koronavirovou aplikaci, která má 16 milionů stažení.

Devět států EU spustilo aplikace založené na technologickém standardu vyvinutém firmami Google a Apple. Skupinu tvoří Rakousko, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lotyšsko a Polsko. Dalších devět zemí plánuje podobné aplikace, které využívají tento decentralizovaný způsob, kdy telefony, které se dostanou do blízkého kontaktu, sdílejí náhodné identifikátory a dostanou oznámení o riziku, pokud je kontakt později testován jako pozitivní na covid-19. Tyto aplikace jsou navzájem kompatibilní a bude je tak snadné propojit. Odborníci však upozorňují, že obtížnější bude připojit francouzskou a maďarskou aplikaci, které ukládají data na centrální servery, napsala agentura Reuters.