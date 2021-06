Sapeli: Výroba jede na plné obrátky, není důvod obávat se krize

PRAHA Lockdown, který uzavřel velkou část lidí v jejich domovech, paradoxně některým výrobcům nahrál. Lidé byli doma mnohdy s plnou mzdou a měli dost času všímat si svého interiéru. A řada z nich se i díky tomu pustila do rekonstrukce. „Je to vidět na zájmu o naše výrobky. Výroba v prvních měsících roku jede naplno a zdá se, že není důvod obávat se krize. I přesto ale chceme postavit náš byznys také na další nohy: luxus, kde se krize obvykle neprojevuje a zahraničí, kde vidíme velké příležitosti,“ řekl v rozhovoru předseda představenstva Sapeli Dušan Vrtal.

Máte nějaké zkušenosti s dodávkami do ciziny?

Plány na mezinárodní expanzi jsme měli vždy. Nejdříve jsme to logicky zkusili v okolních státech a Slovensko dnes představuje náš největší zahraniční trh. Oslovují nás nicméně z Pobaltí, Skandinávie, Velké Británie, pravidelně obchodujeme s Kanadou, velkou zakázku před třemi lety jsme realizovali v Kazachstánu, letos jsme dodávali například na Maltu. Velké plány ale máme hlavně v Německu a Rakousku, kde chceme dosavadní prodeje časem znásobit.

Jak toho dosáhnete?

V Německu jsme našli vhodného obchodního partnera, který si nás vyhlédl na veletrhu BAU v Mnichově. Zaujala ho naše vlajková loď – luxusní designové dveře Muteo. Dohodli jsme s ním tedy spolupráci právě na prodeji tohoto unikátního výrobku a na atypické produkci pod značkou Sapeli Unlimited. Je to zkušený německý obchodník a ocenil hlavně to, že jsme schopni naplnit ty nejvyšší požadavky na kvalitu a zároveň poskytnout prvotřídní servis za konkurenceschopnou cenu. V Rakousku půjdeme jinou cestou. Ve Vídni hledáme prostory pro showroom Sapeli Unlimited, který budeme provozovat my sami. V obou zemích nicméně otevřeme prodejny do konce tohoto roku. Jednáme i s dalšími potenciálními partnery, momentálně z Maďarska, zvažujeme samozřejmě i Bratislavu. Aktuálně jde na export 13 procent produkce.

Je rozdíl prodávat v Česku a v zahraničí?

V cizině se nemůžeme opřít o sílu značky tak, jak je tomu v tuzemsku. V Čechách se Sapeli lidem automaticky spojí s dveřmi. Věřím, že v posledních letech se podařilo značku v ČR vyprofilovat tak, že to nejsou jen tak nějaké dveře, ale kvalitní dveře s širokým výběrem ale i perfektně vyškoleným týmem prodejců. Čechy jsme už naučili, že u dveří je důležité se nerozhodovat jen podle jejich povrchu. Důležité je, co se schovává pod ním, jaké materiály, jaké technologie se používají. V zahraničí si jméno postupně budujeme již řadu let. V Německu vidíme velkou příležitost a věříme, že trh přesvědčíme o tom, že nabízíme kvalitu. V kombinaci se zajímavou nikoli nízkou cenou myslím máme velkou šanci uspět a znásobit současné prodeje i na tak náročném trhu, jako je Německo a Rakousko.

Co tam budete nabízet?

V Německu a Rakousku se chceme zaměřit na náročnou klientelu, která má velmi často individuální požadavky, spolupracuje s architektem případně designérem. Chceme oslovit lidi, kteří jsou nároční a nevybírají si z typových modelů, ale chtějí si interiér do posledního detailu sladit včetně povrchů podlah, obkladů, schodiště či nábytku. Atypické řešení je ale složitější i na realizaci, je potřeba konzultovat připravenost stavby průběžně. Svá specifika může mít i samotná montáž. V tom bude naší velkou výhodou zázemí, které nám dají naše prodejny otevřené přímo na německém a rakouském trhu. Máme zkušenost, že naši zákazníci nejvíce poptávají různá designová řešení, která často vyžadují nadstandardní rozměry, prémiovou povrchovou úpravu v kombinaci s jednoduchými a čistými prvky jako jsou skryté zárubně a panty, různé kombinace odolností a bezpečnostních požadavků nebo atypické způsoby otvírání.

Trendy jsou dnes také skleněné dveře. Ty kupujete, nebo jako tradiční dřevařská firma máte i vlastní výrobu skla?

Nabízíme kompletní skleněný program v podobě celoskleněných dveří a stěn, které dokážeme vhodně kombinovat s klasickými dřevěnými dveřmi. Reagujeme na různé skutečně velmi atypické požadavky, například na přání zákazníka jsme jako otvírací madlo použili golfové hole, nebo pro architektku jsme ztvárnili oblíbené umělecké dílo do skleněného prvku. Před lety jsme koupili brněnskou firmu SIO2, která vyrábí skleněný program, máme tedy vše in house.

Kromě prodeje individuálním odběratelům se zaměřujete i na development…

Zhruba čtvrtinu naší výroby dodáváme do developerských projektů. Nejnověji jsme se dohodli se Sekyra Group a budeme dodávat naše dveře i do jejich staveb. Již nyní spolupracujeme s největšími bytovými developery v zemi jako je Central Group, Finep, Skanska, Daramis, YIT nebo CPI či CTP. Jednáme ale i s dalšími velkými hráči na developerském trhu například v Brně jako je MS Invest nebo Trikaya.

Neobáváte se propadu v důsledku možné krize v tomto segmentu?

U individuálních odběratelů zatím vidíme růst, ale je logické, že společensky i ekonomicky bude letošek rokem nejistoty. Proto chceme být připravení. Krize se očekávala a pandemie její příchod jen urychlila. Vidíme tak nejistotu investorů hlavně u velkých odběratelů, kteří přehodnocují své záměry na výstavbu.

Je nějaké odvětví, kde jste zaznamenali pokles v důsledku pandemie?

Hlavně u velkých zákazníků, kteří plánovali rekonstrukce. Takovým příkladem jsou hotely. Velká část z nich doteď modernizovala, přestavovala, investovala. Celé odvětví ale teď bude muset záměry přehodnotit. Výhodu mají velké řetězce, které jsou kapitálově silné a které např. rozloží riziko do různých regionů. Zasaženy jsou i do této doby rostoucí kancelářské budovy. Výstavba se asi zpomalí s ohledem na to, jak budou firmy vyhodnocovat nutnost mít kancelářské zázemí ve stejném rozsahu jako doposud. Věřím ale, že se brzo lidé vrátí k původním návykům a kancelářský trh se zase zvedne.

Řada odvětví v poslední době zaznamenává nedostatek surovin, dotýká se to nějak vaší produkce?

Stejně jako celý průmysl v Evropě řešíme i my chybějící základní materiály napříč spektrem a raketový růst jejich cen. Pro nás je to především masivní dřevo, kde kromě koronaviru zaúřadoval i kůrovec a nedostatek kvalitního dřeva v důsledku nadměrné těžby nekvalitního kůrovcového dřeva. Chybí ale také lepidla, dřevotříska, sklo, hliník i ocel. I zde se cena skokově znásobila. Někteří velcí evropští výrobci dokonce uvalili kvóty na dodávku svých produktů. Pro nás to zatím nemá dopady na výrobu, která v důsledku vysoké poptávky jede na plné obrátky. Nicméně je třeba počítat s tím, že výrazné zdražování určitě nemine celé stavebnictví a lze očekávat, že ceny bytů v příštím roce vzrostou.