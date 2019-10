Saúdský princ varuje svět před nedozírnými následky války s Íránem. Ropa by prudce zdražila

RIJÁD/PRAHA Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán na televizní stanici CBS varoval, že ceny ropy by mohly vystřelit do „nepředstavitelných výšin“ za předpokladu, že by došlo mezi jeho zemí a Íránem k válce.

„Region představuje asi 30 procent všech zásob světové energie, prochází tudy 20 procent světového obchodu a tvoří se zde kolem čtyř procent světového hrubého domácího produktu,“ uvedl bin Salmán v pořadu 60 minut. „Představte si, že to najednou přestane. To by znamenalo celkový kolaps nejen Saúdské Arábie a Blízkého východu, ale i světové ekonomiky,“ doplnil princ. Jeho vyjádření přitom nejsou samoúčelná. Přišla pár týdnů poté, co byla v polovině září napadena dvě ropná zařízení společnosti Saudi Aramco na východě země.