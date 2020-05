Schůzka i podpis na dálku. Místo na papír dáte autogram na displej

Bez podpisu to nejde. Dohody a smlouvy stvrzujeme podpisem odjakživa. A bude se tak dít i v budoucnu, jen papír vyměníme za dotykový displej.

Bezpečnost a úspora času i peněz. To jsou hlavní argumenty, proč elektronicky podepsaným dokumentům přichází na chuť stále víc občanů. Chytrý, takzvaný biometrický podpis však stále častěji vyžadují i banky a pojišťovny.

Umožňuje totiž vyměnit si důležité dokumenty obratem. Nezáleží přitom na tom, jestli obě strany v tu chvíli sedí u jednoho stolu. Podepisovat mohou na běžném mobilu nebo tabletu, text si vymění e-mailem.

O biometrický podpis vzrostl mezi českými firmami skokově zájem hlavně během epidemie. „Obě strany obchodu se vůbec nemusejí potkat, ale mohou podepsat dokumenty ze svých kanceláří nebo domovů. Navíc se nemusejí posílat žádné tiskopisy a následně stahovat a skenovat, což je také podstatná úleva,“ vysvětluje Marek Řídký ze společnosti Dreamview, která biometrický podpis nabízí. Podle něj momentálně zažívá skokový zájem poptávky po chytrém podpisu i sousední Německo.

ČSOB Pojišťovna spustila ostrý provoz biometrického podepisování letos v březnu, a to pro oblast neživotního pojištění. Pilotně běžel systém od loňského října. „Období omezených kontaktů mezi lidmi v době epidemie nás dovedlo k tomu, že pomocí velmi malých úprav je možné použít elektronické podepisování i pro distanční sjednávání, a to při dodržení všech podmínek a pravidel pro sjednání pojištění,“ říká Pavel Východský, manažer projektu e-SIGN. V Česku využívá biometrický podpis InSign také například Českomoravská stavební spořitelna.

Jak biometrický podpis funguje? Nemá nic společného se skenem sítnice ani s otisky prstů. Na počítači se vyplní dokument či smlouva a označí se podpisová pole. Podepisujícímu přijde SMS či e-mail, po jehož rozkliknutí se na svém vlastním chytrém telefonu či tabletu podepíše. Podpis se objeví v dokumentu a ten se odešle všem zúčastněným stranám.

Biometrický podpis je bezpečný

„V současné situaci roste celkově zájem o všechny typy digitální a elektronické komunikace. Mezi ně patří i samotný elektronický biometrický podpis, který je možné využít třeba i při podepisovaní na dálku. Společnosti, které tuto technologii implementovaly, mají právě v dnešní době velkou výhodu,“ komentuje aktuální vývoj Marek Řídký ze společnosti Dreamview.

Biometrický podpis splňuje všechny české i evropské právní předpisy a normy a plně nahrazuje vlastnoruční podpis. Banky, pojišťovny nebo mobilní operátoři, kteří biometrický podpis používají, hlásí, že už jasně vede nad tím klasickým. Perem na papíru se podepisuje jen dvacet procent dokumentů.

Biometrický podpis je bezpečný a poskytuje všechny jistoty, které máme s podepisováním spojené. Při podepisování na displeji totiž dochází k zaznamenání mnoha údajů, jako je například tlak, rychlost a směr psaní, zeměpisná poloha nebo datum a čas. Navíc nepotřebujete žádné speciální elektronické zařízení. Stačí běžný smartphone či tablet. Úplně tedy odpadá tisk, distribuce, skenování a archivace formulářů či smluv.

„Největší bariérou je často mentální nepřipravenost na tak výraznou změnu, kterou komunikace a podepisování na dálku přináší,“ popisuje Řídký, kde vidí zatím největší úskalí při nasazování nových nástrojů. Mezi klienty Dreamview nicméně nejsou jen banky nebo pojišťovny, ale i menší hráči, například zdravotnická zařízení, jež pomocí biometrického podpisu uvažují o digitalizování celé své agendy.

„Na našich řešeních pro biometrický podpis i vzdálenou obchodní komunikaci je úžasné to, že je lze implementovat téměř okamžitě. Firma nemusí řešit nákladné a dlouhodobé migrační procesy. Zjednodušeně řečeno, je to jako zapojit krabičku do zásuvky,“ dodává Řídký.