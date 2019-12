Šéf Boeingu uprostřed krize kolem 737 MAX rezignoval. Nahradí ho vedoucí dozorčí rady

Základní údaje o problémech výrobce letadel Boeing kvůli letounům 737 MAX: Letadla Boeing 737 MAX, zavedená do komerčního provozu v květnu 2017, přestala létat letos v březnu po dvou nehodách - loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii -, při kterých dohromady zahynulo 346 lidí. Firma letos v září uvedla, že pozůstalým vyplatí za každou oběť při těchto nehodách odškodné 144.500 dolarů (3,3 milionu korun).

Všechny letouny řady 737 MAX byly po nehodách celosvětově odstaveny z provozu. Jako první k tomuto opatření přistoupila už 10. března (v den druhé nehody letounů řady 737 MAX) společnost Ethiopian Airlines, 12. března zastavila provoz letadel Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) a o den později americký Federální úřad pro letectví (FAA). Pozastavení letů se dotklo i české firmy Smartwings, která má ve flotile sedm těchto strojů a nedávno vyčíslila škodu z nemožnosti je používat na 1,5 miliardy korun.

Boeing v květnu připustil, že o softwarovém problému letounů 737 MAX, který havárie způsobil, věděl zhruba rok, neinformoval o tom ale aerolinky ani regulační orgány. V prohlášení trval na tom, že věc nepředstavuje bezpečnostní riziko. Šéf společnosti Dennis Muilenburg následně připustil, že se firma dopustila chyby při zavádění problematického systému varování v pilotní kabině letounů Boeing 737 MAX.

Kvůli problémům s letadly 737 MAX klesl Boeingu ve třetím čtvrtletí o polovinu čistý zisk. Společnost čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří při uvedených dvou nehodách zahynuli, firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.

V polovině prosince firma oznámila, že pozastavuje výrobu 737 MAX. Pozastavení Boeing zdůvodnil tím, že schvalovací proces provozu letadel u FAA se přesouvá do roku 2020 a že není jasné kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

Boeing 737 MAX je nejnovější verzí letounu na krátké a střední tratě, který se do vzduchu poprvé vznesl už v dubnu 1967. První zkušební let absolvoval 737 MAX v lednu 2016, v komerčním provozu sloužil od května 2017. Dosud jich bylo vyrobeno přes 390, většinou jde o verzi MAX 8 pro 178 až 200 pasažérů (v závislosti na uspořádání kabiny). Dalších asi 300 vyrobených letadel čeká na zařazení do flotil.

Proti svému předchůdci, Boeingu 737 Next Generation, je MAX úspornější, a to jak díky motorům, tak díky vyššímu využití lehčích kompozitních materiálů či novinkám v konstrukci křídla. Loni v lednu byl počet objednaných letounů téměř 5000.

První vážnou nehodu měl Boeing 737 MAX 29. října 2018, kdy se tři měsíce starý stroj společnosti Lion Air zřítil u Indonésie do Jávského moře. Zemřelo 189 lidí. Podle vyšetřovací zprávy z letošního října letoun spadl proto, že piloti nebyli informováni o softwarovém problému stabilizačního systému MCAS a nevěděli, jak mají reagovat. Kvůli vadnému senzoru automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal stroj do střemhlavého letu a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu. Vyšetřování odhalilo i sérii dalších pochybení.

Druhé neštěstí se stalo letos 10. března u etiopského města Bišoftu, kdy Boeing 737 MAX společnosti Ethiopian Airlines havaroval krátce po startu na lince z metropole Addis Abeba do keňského hlavního města Nairobi. Zemřelo 157 lidí. Podle zjištění úřadů byl příčinou neštěstí vadný software.

První verze Boeingu 737 se do vzduchu poprvé vznesla 9. dubna 1967 a právě díky tomuto relativně malému stroji se továrna ze Seattlu stala největším výrobcem letadel na světě. Během půlstoletí dodala na 10.500 letadel všech verzí. Druhá generace letounu se představila začátkem 80. let a o deset let později přišel Boeing 737 Next Generation, odpověď amerického výrobce na evropský Airbus A320.

Na přelomu tisíciletí Američané vážně uvažovali o vývoji zcela nového modelu pro krátké tratě, který by využíval ve velké míře kompozitní materiály, podobně jako dálkový Boeing 787 Dreamliner. Nakonec ale zvolili cestu značného vylepšení stávajícího modelu, z něhož se stal Boeing 737 MAX.