Šéfka MMF vyzvala k větší pomoci chudým zemím. Varovala před nerovnoměrným hospodářským růstem

Washington Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala vyspělé ekonomiky k poskytování větší pomoci chudým zemím. Varovala před nerovnoměrným hospodářským růstem, který by mohl ohrozit stabilitu a vyvolat sociální nepokoje. Informovala o tom agentura Reuters.

Georgievová upozornila, že zhoršení životních podmínek v rozvíjejících se zemích v důsledku pandemie covidu-19 by mohlo zkomplikovat zajišťování stability a bezpečnosti ve zbytku světa. „Jaká jsou rizika? Sociální nepokoje. Můžete tomu říkat ztracená dekáda. Mohla by to být ztracená generace,“ prohlásila.



Šéfka MMF rovněž upozornila na nerovnoměrný vývoj očkování proti covidu-19. V Africe podle ní očkování obyvatel zatím zahájila pouze jediná země, a to Maroko. Georgievová také vyjádřila obavy ohledně zvýšené úmrtnosti v řadě afrických zemí.

Urychlení očkování by podle šéfky MMF mohlo globální ekonomice do roku 2025 přinést devět bilionů dolarů (téměř 193 bilionů Kč), z toho 60 procent by připadalo na rozvíjející se země, píše Reuters.