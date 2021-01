Sekty covid neporazil. Jejich spotřeba v Česku překvapivě roste, hůř jsou na tom lihoviny

PRAHA Jaký by to byl závěr roku bez bublinek. Ale nejen závěr – spotřeba sektů v Česku překvapivě roste, a to nejen díky vánočním svátkům a Silvestru, ale i během roku. Nasvědčují tomu údaje výzkumné společnosti Nielsen i prodeje lídra trhu, staroplzenecké společnosti Bohemia Sekt, která má u nás v kategorii šumivých vín podíl bezmála 70 procent. To samé už ale nejde říci o lihovinách, jejichž odbyt jindy také vrcholí během prosince, ale za celý letošek lze očekávat propad skoro o třetinu.

V roce 2019 se na celém českém trhu prodalo přes 22 milionů lahví sektů. Odbyt dlouhodobě roste. A loni na tom ani covid nic nezměnil. Podle údajů agentury Nielsen z konce listopadu 2020 vzrostl maloobchodní prodej sektů (tedy mimo gastronomii) v Česku za období posledních 12 měsíců meziročně o 16 procent. Což víc než kompenzovalo pokles v měsíce uzavřených restauracích, barech či vinárnách.

Mobilní sítě za Silvestra hlásí rekordní objemy přenesených dat, lidé si déle volali Bohemia Sekt pak uvádí, že za prosinec prodal všem odběratelům více než čtyři miliony lahví sektů, šumivých nápojů a perlivých vín, to je víc než před rokem. Celkový prodej společnosti za rok 2020 tak dosáhne 19 milionů lahví zmíněných kategorií, tedy zhruba o sedm procent víc než v roce 2019. Oproti tomu prodeje tichých vín, kterých Bohemia Sekt předloni prodal 11 milionů lahví (například značek Habánské sklepy nebo Víno Mikulov), loni stagnovaly. Bublinky do každé rodinky Ve Starém Plzenci si pochvalují, že rok 2020 je, co se týče sektů, vydařený, a to i díky takzvané „neformální konzumaci“, tedy lepšímu prodeji pro běžnou příležitost mimo klasické období Vánoc a svátků obecně. „Na minusové straně se projevuje propad vlivem zrušených různých firemních večírků, oslav nebo i plesů, ale zase je patrný nárůst spotřeby sektů v domácnostech, firmy si objednávaly ve větší míře sekty jako vánoční dárky pro zaměstnance či obchodní partnery, výrazně nám vzrostl odbyt přes e-shop. K nárůstu přispěla i naše letošní novinka Bohemia Sekt ICE,“ popisuje situaci ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek. Kromě převládající Bohemky se v menší míře uplatňují na trhu producenti, jako je Soare Sekt (například značka Mucha Sekt), Templářské sklepy Čejkovice (Saint Croix Sekt) či německá dovážená značka Rotkäppchen, ale stále častěji nabízejí šumivá vína i malá vinařství. V případě sektů převládá výroba metodou charmat, tedy ve větším objemu v tancích, ale u velkých producentů jako Bohemia Sekt i u těch nejmenších roste dosud nevelký podíl výroby klasickou šampaňskou metodou kvašením v lahvích. Poslední noc s domácím večírkem. Riziko nákazy je v Česku velmi vysoké, proto na Silvestr není výjimka Zatímco odbyt sektů covid zásadně nepostihl, lihoviny, které patří také k oblíbeným vánočním produktům, jsou na tom o poznání hůře. Celý obor tvrdého alkoholu kromě covidu a uzavřených barů a hospod ovlivnilo loňské historicky největší zvýšení spotřební daně, tedy i finální ceny pro zákazníky. A prodeje lihovin mnohem víc než prodeje sektů postihl propad počtu cizinců v Česku – jak nasávajících turistů, tak i zahraničních pracovníků. Lihoviny v minusu Unie výrobců a dovozců lihovin uvádí, že prostřednictvím restaurací, hospod a barů se u nás prodává asi polovina celkové spotřeby lihovin (v případě piva a vína je podíl menší) a jen 10 až 15 procent se po uzavření gastronomie přesunulo do obchodů. V říjnu unie odhadovala, že celý trh klesá oproti loňsku o 38 procent, po prosincovém mírném oživení prodejů bude meziroční úbytek zhruba 30 procent. „Ke konci roku se rozevíraly pomyslné nůžky mezi stagnujícím odbytem importovaných lihovin a mírným nárůstem domácí produkce. Vánoce pro náš obor bývají jindy žně, ale letos sčítáme velké ztráty,“ komentuje uplynulý covidový rok výkonný ředitel unie Vladimír Darebník. Republica versus Heffron Oblíbené whisky, koňaky, giny, likéry či rumy se tak o posledních Vánocích objevovaly pod stromečkem nebo na štědrovečerní tabuli méně než před rokem, přesto jedna z kategorií zažívá na tuzemské poměry nevídaný boom – pravé třtinové rumy z domácí produkce. Lídr trhu božkovský Stock naskočil na vlnu rumové obliby v roce 2018 a jeho značka Republica roste v prodeji díky příznivému poměru ceny a kvality dvojcifernými čísly. Před rokem a půl se stejnou strategií přišla dvojka trhu Palírna U Zeleného stromu (dříve Granett & Starorežná Distilleries). Její třtinový rum Heffron se snaží ukrojit konkurenčnímu Stocku co největší část odbytu a ze souboje, který koncem loňského roku gradoval v obou případech nevídaně nízkými „akčními“ cenami, profitovali především zákazníci. Ani nárůst v této samostatné kategorii totiž nedokáže zastavit celkový propad lihovin. „Hodně jsme investovali do reklamy, některé naše položky, kromě Heffronu i Stará myslivecká a Hanácká vodka, rostou, ale ani to nedokáže kompenzovat celkový pokles. Věřím, že v příštím roce se covidová situace, třeba i díky očkování, zlepší a obor se zas vrátí k lepším číslům,“ uzavírá generální ředitel Palírny U Zeleného stromu Pavel Kadlec.