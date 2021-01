Sekyra odstartuje stavbu pražského projektu Rohan City. Na břehu Vltavy vznikne kilometrová promenáda

Praha Během prvního čtvrtletí letošního roku hodlá společnost Sekyra Group odstartovat Rohan City, druhý ze svých velkých developerských projektů. Prvním byl loni odstartovaný Smíchov City. Informaci pro Lidovky.cz potvrdil Luděk Sekyra, předseda představenstva. Rohan City se bude nacházet v dochozí vzdálenosti od stanice metra Invalidovna.

Článek vyšel v nové příloze LN Nemovitosti. Můžete si v ní mimo jiné přečíst i rozhovor s Luďkem Sekyrou.

Výstavba je rozdělena do pěti etap. „V té první vznikne 200 bytů, budou ve věžích, které navrhla Eva Jiřičná,“ uvedl Sekyra. Dodává, že byty jsou již v prodeji. Jejich ceny začínají na zhruba 4,7 milionu korun. Ještě letos budou zahájeny stavební práce také na dvou administrativních budovách, v jedné z nich má být nové sídlo Sekyra Group.



Na Rohanu vznikne kilometrová promenáda na břehu řeky. „To bude klíčový veřejný prvek, který spojí dva parky. V našich projektech klademe důraz na veřejný prostor, protože podle mě je to to nejcennější, co můžeme městu nabídnout,“ tvrdí Sekyra. A poukazuje na třetí velký projekt firmy, Žižkov City. Tam bude zachována historická budova nákladového nádraží.



„Pracujeme na tom, abychom vytvořili společný podnik s městem. Ten by měl za úkol revitalizovat tento objekt. Je to obrovská stavba, která se rozlohou blíží Pražskému hradu a měla by mít primárně veřejnou funkci,“ říká developer. Zájem prý má Národní filmový archiv, Akademie věd i městské instituce.



Do přípravy Rohan City se výrazně zapojil známý dánský urbanista Jan Gehl. „Vedli jsme s ním diskusi o tom, že město má sloužit lidem více než autům, musí to být město pro lidi,“ konstatuje Sekyra a dodává: „Je strašně důležité podřídit město člověku. Chceme město krátkých vzdáleností. Zapomínáme, že spousta věcí by měla být v dochozí vzdálenosti.“



Na Smíchově i na Rohanu tak bude mimo jiné i škola. „Lidé, co tam budou bydlet, tam mohou i pracovat a budou schopni dovést děti do školy. To je dnes vzácnost,“ tvrdí Sekyra.



Náklady na výstavbu první etapy Rohan City jsou odhadovány na zhruba dvě miliardy korun. Celý projekt by měl vyjít na 17 miliard. Kompletně by měl být hotov za deset až 12 let. Bydlení a práci tam najde až 11 tisíc lidí.