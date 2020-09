‚Selektivní likvidace v přímém přenosu.’ Druhá vlna omezení podle majitelů ohrožuje kluby a bary na životě

PRAHA S druhou vlnou pandemie a dalšími omezujícími opatřeními dostávají tuzemské taneční kluby, bary a noční podniky další ránu, která pro mnohé z nich může tentokrát vést až k likvidaci. „Vnímáme to bohužel jako selektivní likvidaci v přímém přenosu,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pražského klubu James Dean Michael Pospíšil.

Už jarní vynucená uzavírka přivedla podniky do tíživé situace. Tržby ze dne na den spadly na nulu a kvůli částečné absenci zahraničních turistů, již se obvykle významně podíleli na tržbách především barů v Praze, se ani během léta ztrátovou propast nepodařilo dorovnat.

Od páteční 18. hodiny ale začíná platit nové opatření – restaurace, bary či kluby nesmějí dovnitř pustit více lidí, než je kapacita k sezení. Na vnitřních akcích, kde se stojí, má být strop deset lidí. Výjimku získávají výstavy a trhy.

A hned ve čtvrtek následoval další „hřebík do rakve“ nočních podniků – mezi půlnocí a šestou hodinou ranní musí mít od soboty zavřeno podniky v celé republice. Obě nařízení mají reflektovat nárůst nakažených, a to zejména mezi zástupci mladší generace. „Většina nakažených koronavirem je na rozdíl od jara ve věku 20 až 29 let. Mohou to být lidé, kteří se nakazili právě na klubových akcích a mohou být zdrojem šíření nákazy i mezi rizikovými skupinami,“ zdůvodnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Krátce před půlnocí se přitom noční život běžně teprve rozjíždí a v těchto hodinách jsou tržby barů a klubů zhruba třetinové. „Přestože klub ve spodním patře otevíráme o hodinu dříve než obvykle, zákazníci začínají chodit před půlnocí, jak jsou zvyklí. Je těžké jim vysvětlit, že v důsledku vládních opatření není jiná možnost než zase odejít,“ řekl serveru Lidovky.cz Pospíšil.

Podnikům však nezbývá než vládní opatření respektovat. „Při takových podmínkách ale pochopitelně není možné klub, jehož jméno trvalo vybudovat několik let, dlouhodobě udržet při životě,“ dodává.

Jako tragické ale nehodnotí dopady vládních opatření jen podniky v Praze. Ani menším barům mimo metropoli, jejichž tržby tolik nezávisely na turistech, se nedaří. Pro Lidovky.cz promluvila Šárka Chovancová, jednatelka ostravského Klubu Klid, jenž nedaleko proslulé Stodolní ulice funguje už osmnáct let. S každým dalším opatřením vlády se tam tenčí počet hostů. „Je to pro nás čím dál tím těžší, lidí chodí méně a méně. Zavíračka v půlnoci odrazuje i ty poslední zákazníky, kteří ještě zbyli – lidé v 11 sotva přijdou a my je za hodinu máme vyhazovat,“ říká.

„Situace v našem oboru je vážně špatná. I když se snažíme šetřit, kde se dá, náklady zůstávají. Kvůli té nejistotě si ani nemůžeme peníze půjčit, protože nevíme, kdy a jestli vůbec se situace zlepší a bude z čeho splácet,“ popisuje Chovancová.

Čtvrtečního rozhodnutí vlády, že všechny restaurace a bary budou muset být mezi půlnocí a šestou hodinou ranní uzavřené, se obával i českokrumlovský hudební klub City Lounge. „Kvůli novým omezením budeme nuceni část podniku zavřít zcela. Necháme otevřený jen horní bar,“ potvrdil serveru Lidovky.cz jednatel klubu Štěpán Háček.

I když se rodinný podnik snaží udržet při životě stůj co stůj, letošní ztráty už nedožene. „Pokud nemůžeme plně využít kapacitu podniku, tak je jasné, že přicházíme o další a další tržby,“ říká Háček.

Další omezení mohou přijít

Omezená otevírací doba dosud platila jen pro podniky v Praze, Středočeském kraji a okrese Uherské Hradiště, od soboty bude opatření plošné. „Víme, že s narůstajícím časem, kdy je člověk v zařízení a konzumuje alkohol, se zodpovědnost a dodržování opatření snižuje,“ uvedl člen epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek.

Nechvalně se v tomto ohledu proslavil pražský klub Techtle Mechtle, jenž se minulý měsíc stal zatím nejznámějším barovým klastrem v tuzemsku.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ve snaze zastavit počínající exponenciální nárůst pozitivních případů nákazy nedají vyloučit ani další opatření. Může jít o roušky na venkovních akcích, další omezení kapacit vnitřních akcí nebo omezení sociálních kontaktů zajištěním dostatečných rozestupů například v restauracích.