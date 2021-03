Senátní výbory doporučí zrušení kvót na prodej českých potravin

Praha Senátní výbory tento týden podle očekávání doporučí zrušit zavedení povinných kvót na prodej českých potravin. Kvóty by znamenaly nerovné podmínky v prodeji zboží, což by bylo v rozporu s právem Evropské unie. Uvedl to v pondělí senátor Petr Štěpánek (STAN), který chce zrušení kvót prosadit také v senátní komisi pro rozvoj venkova.

Češi snědí víc, než vypěstují. Povinné kvóty na domácí potraviny na nesoběstačnosti tuzemska nic nezmění Zájmy českých dodavatelů potravin a regionálních producentů jsou podle senátora v navrhovaném zákoně ochráněny možností zvýhodnit je ve výběrových řízeních. Štěpánek chce zároveň v zákoně nahradit termín „potravina z krátkého dodavatelského řetězce“ původně plánovaným názvem „česká potravina“.

Senát jako celek bude novelu zákona o potravinách projednávat příští týden. V případě zrušení kvót bude novelu projednávat znovu Sněmovna, kde už dostatek hlasů k jejich prosazení nebude. Postoj pravděpodobně změní poslanci ANO. Technická závada, nebo rozkaz shora? Kvóty na potraviny prošly až po opravě hlasování sedmi poslanců hnutí ANO Sněmovna kvóty schválila koncem ledna na návrh poslanců SPD. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle nich musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná jako třeba v případě brokolice či vepřového masa. Senátoři STAN i ODS již dříve označili kvóty za nesmyslné. Podle nich by vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Proti kvótám se postavily také Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu.