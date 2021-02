Skiareály a další podniky jsou připravené otevřít. Podle asociace mohou zajistit přísná hygienická pravidla

Hradec Králové Drtivá většina lyžařských areálů je podle podle Asociace horských středisek (AHS) připravena od pondělí otevřít. Střediska jsou schopná zajistit provoz za přísných hygienických pravidel, řekl v pátek ředitel AHS Libor Knot. Neočekává ale, že by někdo ze členů AHS od pondělí za každou cenu spustil provoz. Poslanecká sněmovna ve čtvrtek neprodloužila nouzový stavu, který platí do neděle.

„Situace je nečitelná, nicméně je zatím taková, že od pondělí neplatí nic, pokud se to během víkendu nezmění. Pokud by to tak zůstalo, lyžařská střediska budou chtít být otevřená. Celou dobu deklarujeme, že jsme na to připraveni,“ řekl v pátek Knot.



V opačném případě, pokud by vláda přišla s něčím dalším, by to AHS akceptovala. „Nejsme ti, kteří budou nabádat naše členy k nějaké neposlušnosti,“ řekl Knot.

V okrese Trutnov od páteční půlnoci do konce nouzového stavu platí výrazné omezení pohybu lidí. Na Trutnovsko zasahují Krkonoše, jsou tam velké lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně, v Peci pod Sněžkou či Janských Lázních.



„Na druhou stranu je v republice spousta míst, kde je sníh, malé lyžařské areály, kde je situace relativně velmi dobrá a není důvod, proč by neměly být bezpečně provozovány,“ řekl v pátek Knot.

Podniky jsou připravené

Většina podniků je připravena v následujících dnech otevřít své provozovny, a to za nadstandardních podmínek doporučených podnikatelskými svazy, v pátek sdělila Hospodářská komora. Ta v souvislosti se situací, kdy nebude prodloužen nouzový stav, v pátek projednávala s desítkami svazů, unií a asociací nastavení pravidel pro zvýšení prevence před šířením onemocnění covid-19 v provozovnách podnikatelů.



Podnikatelé musí podle komory sami zvážit, zda v současné situaci povolají zpět své zaměstnance a zákazníkům znovu budou poskytovat služby. Komora žádá podnikatele, aby protiepidemická opatření v provozovnách zachovali. Pomoci jim mohou metodiky a doporučení sestavené oborovými asociacemi.

Pravidla provozů jednotlivé asociace v současnosti aktualizují, aby je podniky mohly co nejdříve využít. Například Česká komora fitness vydala manuál pro provoz vnitřních sportovišť, bazénů, solárií a saun a dnes jej doplnila o další základní pravidla pro bezpečný provoz jak pro provozovatele, tak i pro zákazníky.

Zajištění bezpečného prodejního prostředí pro své zákazníky i zaměstnance dnes garantoval i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Základní desatero bezpečného provozu pro ubytovací zařízení a gastropodniky sestavila Asociace hotelů a restaurací. Také Český svaz pivovarů a sladoven připomněl, že už na podzim vznikl program Bezpečná restaurace, který umožní otevřít hospody a restaurace, aniž by se staly zdravotním rizikem pro své návštěvníky nebo obsluhu.

Hospodářská komora vyzvala podnikatele, aby využili všech dostupných možností, kterými můžou přispět k tomu, aby se nezvyšovaly stavy nemocných a hospitalizovaných. Vedle toho, aby důrazně vymáhali dodržování základních pravidel u zaměstnanců i na zákaznících, jako jsou rozestupy, správné nošení roušek a dezinfekce rukou, mají zvýšit dezinfekci prostor, zintenzivnit větrání a použít moderní technologie, kupříkladu na vytrasování zaměstnanců nebo vyčištění vzduchu. Rovněž mají nadále zabránit zvýšené koncentraci zákazníků.

Hospodářská komora zároveň konstatovala, že ukončení nouzového stavu bude mít vážné dopady do kompenzací pro podnikatele. Proto vyzývá vládu, aby zahájila s podnikatelskými svazy jednání o tom, jak by měla vypadat státní podpora, kdy činnost podnikatelů bude nadále omezena třeba zákonem o ochraně zdraví.