Skiareály uvažují o zpoplatnění parkovišť, vstupné na sjezdovky ale zatím vybírat nechtějí

Praha Lanovky a vleky zůstávají pro lyžaře nadále uzavřené. Vláda ve čtvrtek včera rozhodla, že až do 22. ledna se kvůli pandemii nerozjedou. To pro ně znamená milionové ztráty pro jejich provozovatele. Navíc jsou skiareály plné sáňkujících či bobujících lidí. Někteří provozovatelé už proto uvažují o tom, že zpoplatní parkoviště u sjezdovek.

„Zvažujeme to. Ve Velkých Karlovicích hodně nasněžilo, takže se dá očekávat, že se vyrojí i první běžkaři, a to může dopravu hodně ovlivnit,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí skiareálu Razula v Beskydech Martina Žáčková. Vstupné na sjezdovku ale zatím vedení areálu vybírat nechce.



Podobně vidí situaci také lyžařský areál Olešnice nedaleko Brna. „Jsme mimo provoz, takže vstupné na sjezdovku vybírat nebudeme. Je ale ve hře, že zpoplatníme parkování. Je to jedna z variant,“ řekl pro Lidovky.cz správce areálu František Jílek.

Zakazovat zimní radovánky na sjezdovce návštěvníkům, kteří dodržují základní pravidla bezpečnosti a chovají se slušně, se mu nechce.



„Bohužel ale jsou lidé, kteří neberou ohled na to, kolik stojí výroba technického sněhu a jak je to těžká práce. Často nám na sníh zanášejí bláto, kameny a větve na stavbu sněhuláků. Hlavně nás mrzí, že po sobě ani neuklidí odpadky,“ postěžoval si Jílek.



„Myslím si, že by měla lyžařská střediska normálně fungovat, protože lyžaři jedou daleko od sebe. Teď se lidi nekontrolovaně shlukují a zaměstnanci nemohou chodit po svahu a kontrolovat je,“ dodal.



Skepticky se dívá na sáňkování na uzavřených sjezdovkách i provozovatel areálu Ski & Bike Špičák na Šumavě.

„Lidé si ale vůbec neuvědomují, že zasněžujeme a rozhrnujeme s rolbami. Když to řeknu opravdu natvrdo, tak v některých případech jim jde o život. Mám pocit, že někteří lidé chtějí ty děti zabít. Je to něco, jako když se chodec pohybuje na dálnici,“ uvedl pro Lidovky.cz.



Kompenzace jako Covid bus

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou kompenzace pro uzavřené skiareály počítány přes náklady nebo sedačky lanovek, podobně jako v programu Covid bus.

„V případě nákladového režimu by mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat pomoc z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, měla by být také zahrnuta do programu Covid nájemné. Z těchto dvou programů by podle ministra mohli provozovatelé zimních středisek získat 15 procent nákladů, nový program by pokrýval dalších 50 procent,“ řekl Havlíček.

Ještě se diskutuje o konkrétním systému výpočtu náhrady i o celkové sumě; ta by se podle ministra měla pohybovat kolem jedné miliardy korun.



Součástí dohody o kompenzacích bude ale podle Havlíčka i to, že provozovatelé skiareálů dohlédnou na dodržování pravidel. Neměl by se podle něj opakovat scénář z vánočních svátků, kdy se ve střediscích bez kontroly pohybovalo velké množství lidí, kteří nedodržovali nastavená pravidla.



„My jsme to chápali v tom slova smyslu, že doposud nebyly kompenzace k tomu, komplikovaně se ta pravidla dodržovala. V tuto chvíli budeme jednat o tom, aby tam byl zabezpečen takový režim, který bude eliminovat excesy, které jsme viděli v minulých dnech,“ uvedl ve čtvrtek Havlíček.

V Česku je podle Havlíčka na 450 skiareálů; do rozpočtu přinášejí asi 13 miliard korun ročně, obslouží 2,5 milionu lyžařů a zaměstnávají 45 tisíc lidí. Jejich ztráta za celou sezonu dosáhne k 10. lednu podle Asociace horských středisek až 1,2 miliardy korun.