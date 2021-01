Slack zahájil první pracovní den v novém roce výpadkem. Neunesl nápor lidí, kteří se vrátili do zaměstnání

San Francisco (USA) Komunikační software Slack zahájil první pracovní den roku výpadkem. Neunesl nápor milionů navrátilců do zaměstnání a do škol po svátečním volnu. Problémy s přihlašováním a posíláním zpráv nastaly odpoledne evropského času poté, co začal pracovní den ve Spojených státech, informují světové tiskové agentury. Příčiny pondělního výpadků zatím nejsou známy.

„Náš tým právě situaci vyhodnocuje a omlouváme se za případné problémy,“ uvedla firma ve svém sdělení. Slack loni naposledy uvedl, že počet jeho denních uživatelů přesáhl 12 milionů, poté údaj přestal zveřejňovat.

Americká firma kupuje komunikační aplikaci Slack za 600 miliard korun Pro firmu přichází dnešní výpadek ve zvlášť nevhodnou dobu, protože právě uzavírá své převzetí americkým výrobcem podnikového softwaru Salesforce.com. Transakci za 28 miliard dolarů (599 miliard korun), dohodnutou začátkem prosince, musejí ještě schválit regulátoři a akcionáři společnosti Slack. Výpadky internetových služeb nejsou neobvyklé, poměrně rychle se řeší a jen zřídka bývají na vině hackerské útoky, píše agentura AP. V prosinci nakrátko vypadl Google, takže lidé v mnoha zemích neměli přístup ke svým gmailovým účtům nebo nemohli sledovat videa na YouTube. V srpnu krátce nefungoval Zoom, když se doma připojilo po letních prázdninách mnoho studentů, a v září byly pět hodin nepřístupné služby Microsoftu.