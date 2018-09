Slévárenská firma ČKD Kutná Hora postupně obnovuje výrobu. Do práce se vrací desítky zaměstnanců

KUTNÁ HORA Strojírenská a slévárenská společnost ČKD Kutná Hora, která na sebe podala insolvenční návrh, postupně obnovuje výrobu. Do práce se ve středu vrátila desítka lidí ze strojírny, koncem týdne by k nim mělo přibýt dalších 30 až 40 lidí z cídírny. Firma by také během středy nebo čtvrtka měla doplatit zaměstnancům dlužnou část mezd za červenec, řekl personální ředitel Jiří Skýva.

Výroba v podniku se 400 zaměstnanci byla kompletně zastavena minulý týden ve čtvrtek. Důvodem byla změna ve vedení společnosti, podle Skývy nebylo možné na předchozí fungování kontinuálně navázat. „Došlo ke změně podílu akcií ve společnosti. Musely se nejdříve provést legislativní změny, to znamená zapsání nového vedení do obchodního rejstříku a tak dále, aby bylo zcela jasné a transparentní, kdo je kdo,“ uvedl Skýva.



V pondělí se nové vedení sešlo se zaměstnanci a sdělilo jim základní informace. Soustředilo se i na to, aby závod nebyl odstřihnut od energií. Dalším krokem má být doplacení dlužné části mezd za červenec. „Koncem týdne bychom tedy mohli tvrdit, že nemáme žádné mzdy po splatnosti,“ uvedl Skýva. Poukázal na to, že podle zákoníku práce je mzda splatná do posledního dne následujícího měsíce.

K prvním deseti dělníkům, kteří ve středu přišli do práce, je podle Skývy nutné připočítat další nezbytné profese, například ostrahu. Kromě toho funguje bez omezení strojírna v Chrudimi, kde pracuje dalších 50 lidí.

ČKD Kutná Hora v roce 2012 ovládl ukrajinský miliardář Konstantin Ževago, jemuž se český výrobce kolejových podvozků hodil do metalurgického impéria. Zástupce akcionáře Pavel Krenk již dříve řekl, že podnik má od minulého týdne nového vlastníka, který je z Nizozemska. V obchodním rejstříku ale zatím žádná změna není uvedena.

Insolvenční návrh podalo minulé vedení. Společnost se podle něj dostala do problémům kvůli snížení poptávky po jejích výrobcích na světovém trhu a s tím souvisejícím poklesem zakázek a objemu výroby. Dále čelila propadům měnového kurzu eura a dolaru vůči koruně a chyběli jí také pracovníci na důležitých pozicích, jako jsou taviči, obráběči nebo operátoři CNC strojů.

Krenk ale tvrdí, že firma není v úpadkové situaci. Podnik sice dluží věřitelům téměř 350 milionů korun, proti tomu je ale nějakých 400 milionů pohledávek, namítl.