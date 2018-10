‚Slovensko ČR dohání v HDP, ale jeho ekonomika je křehčí,‘ upozorňuje analytik

BRNO Ačkoliv slovenská ekonomika tu českou v některých ukazatelích dohání, tamní hospodářství je zranitelnější, a to navzdory tomu, že slovenskou měnou je euro. Ve svém srovnání ekonomik obou zemí to v úterý na konferenci Made in Czechoslovakia na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řekl analytik Michal Skořepa z Útvaru ekonomických a strategických analýz České spořitelny.

„Při pohledu na hrubý domácí produkt na hlavu se zdá, že nás Slovensko velmi rychle dohání. Zatímco v roce 1997 dosahoval tento ukazatel 64 procent českého HDP per capita, v loňském roce to bylo 87 procent. Při pohledu na další údaje se toto zdání ale vyrovnává,“ uvedl Skořepa.



Poukázal na údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mapující podíl pracovních pozic, u kterých v dohledné době hrozí, že je nahradí automat. Zatímco podíl těchto pozic v České republice se blíží průměru OECD, na Slovensku je přes 60 procent pracovních míst, u nichž na minimálně 50 procent hrozí zrušení kvůli automatizaci.

„Slovenská ekonomika má navíc z regionálního hlediska nevyrovnanou strukturu a některé regiony mají větší potíže. Mezi regionem, který je na tom nejlépe, a tím, který je na tom nejhůře, je velký rozdíl,“ řekl analytik. V Česku podle něj mezi regiony tak velké rozdíly nejsou.