Smutný podzim pro české vinaře. Úroda se povedla, víno ale nejde kvůli covidovým omezením na odbyt

PRAHA/ZNOJMO Smutný podzim kvůli pandemii letos zažívají také milovníci vína. Nejen že organizátoři ve velkém ruší tradiční oslavy vinobraní, tuzemští vinaři ale rovněž přicházejí o odběr kvůli omezení restaurací a oslav. Další zpřísnění by podle vinařů mohlo mít fatální následky.

Ne nadarmo se vínu začalo přezdívat nápoj Bohů. Už ve starém Řecku totiž věděli, že nakyslý mok patří k oslavám všeho druhu. A září je pro vinaře významným měsícem, hrozny dozrávají a padají první odhady, jak kvalitní aktuální úroda bude. Letos se prý mimořádně povedla. Doba však oslavám nepřeje. I když se drží každoroční tradice po dlouhá desetiletí, letošek je kvůli pandemii jiný: nekonají se Znojemské historické, Pálavské či Mělnické vinobraní, ani to na hradě Karlštejn.

Například právě na zmíněné Znojemské historické vinobraní - největší vinařskou akci v České republice – každý rok zavítá až 80 tisíc návštěvníků. Letos se však tamní vinaři i hosté museli spokojit s komornější náhradou – „vinařskými t(r)ipy,“ při nichž vinaři v regionu přizvali menší skupiny návštěvníků rovnou do sklípků. Ta ale nikomu z nich obří akci zcela nenahradila.

„Abychom ztráty z vinobraní a dalších akcí alespoň částečně kompenzovali, nabízeli jsme víno a burčák přímo u nás ve vinařství, kde jsme měli nějaký drobný program, sdělil pro server Lidovky.cz Daniel Smola, obchodní ředitel vinařství Lahofer, které se na českém trhu řadí k největším. Tržba ale podle něj byla asi třetinová.

„Každá akce, která je zrušená, je pro vinaře problém – a nejen pro ně, rána je to také pro místní ubytování a restaurace. Všechno se to kumuluje a skládá do vratkého domečku z karet,“ potvrdil serveru Lidovky.cz ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Stejně jako na financích spousty dalších, i na rozpočtech vinařů se koronavirus neblaze podepsal už na jaře. Podzim se ale nejspíš ponese v podobném duchu.

Žádné svatby, žádné veselí

„V první vlně jsme přišli o část obratu, když se zavřely restaurace, kam dodáváme vína. Léto to částečně napravilo, projevilo se, že lidé jezdili na dovolenou po tuzemsku. A teď na podzim se díváme na pokračování jarního scénáře,“ obává se Smola.

A nejde zdaleka jen o zrušená vinobraní, vinaři doplácejí především na mizivé množství svateb a dalších akcí, ale také omezený provoz restaurací. „Většinu našich odběrů tvoří zásobování firemních akcí a různých oslav v restauracích,“ říká Smola. „Do restaurací navíc už nechodí tolik lidí, takže i velkoobchodní odbyt upadá,“ potvrdil Půček ze Svazu vinařů.

Například z vinařství Kosík restaurace odebírají o třetinu lahví méně. „Díky omezení gastroprovozu, na nějž jsme vázaní, dochází k poklesu prodejů. V současné době jich je asi o třetinu méně,“ sdělil serveru Lidovky.cz majitel vinařství Pavel Kosík. Dalšího úpadku se pak tuzemská vinařství obávají na Vánoce. „Rozpočty firem jsou teď napjaté a šetří se každá koruna,“ říká Půček.

Sázka na trvanlivost

A jak doba, v níž celý svět bojuje s pandemií, přeje online nákupům na úkor kamenných prodejen, tak se i prodeje vína, jež donedávna symbolizovalo mezilidské veselí, přesunulo do online prostředí. „Snažíme se obracet na jiné prodejní kanály jako jsou e-shopy,“ říká Půček. „V online prodejích mám obrovský nárůst. Za dobu pandemie se mi online prodej zvedl o stovky procent,“ potvrdil Pavel Kosík s tím, že před příchodem pandemie jeho vinařství z e-shopu neprofitovalo.

Ani tak ale není vyhráno. „Nikdy nevíte, co bude za týden. Pokud se znovu vypne ekonomika, nastanou vážně problémy. Především pak pro menší podniky, které neměly prostor, aby si vytvořily dostatečnou rezervu,“ říká Kosík. Víno je podle něj postradatelná komodita a lidé by za něj mohli přestat utrácet. „Další zákazy by nás postihly výrazně,“ souhlasí Smola.

Že se bez ztrát z krize dostane jen málokdo, je více než jasné, sázkou na jistotu vinařů je trvanlivost. „U našich vín máme doporučenou dobu archivace dva až čtyři roky, takže doufáme, že se za tu dobu stihne situace srovnat,“ říká Smola.

„Zatím mám volné kapacity, takže pokud je naplním, věřím, že se stihnou prodat v dalších letech – přijdou třeba mrazy, může být napřesrok nebo za dva roky málo vína,“ souhlasí Kosík. „V podnikání musíte přemýšlet ne co bude za rok, ale co bude za pět let,“ dodává.