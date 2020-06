‚Není čas na oslavy.‘ Sony odsoudilo rasismus a odložilo představení nové konzole Play Station 5

NEW YORK Společnost Sony odložila akci, na které měla představit „budoucnost hraní videoher“. Chtěla ukázat první obrázky z her nové generace pro svou zatím nevydanou konzoli Play Station 5. Konání však zatím odložila kvůli nepokojům, které vyvolala smrt Afroameričana George Floyda minulý týden.

Firma Sony měla ve čtvrtek světu představit novou generaci her pro budoucí konzoli Play Station 5 (PS5). K tomu ale alespoň zatím nedojde. Od akce upustila kvůli přetrvávajícím protestům spojeným se zabitím Afroameričana, který zemřel minulý týden během nevybíravého zatýkání ze strany policie ve městě Minneapolis. Policista Derek Chauvin byl kvůli tomuto případu obviněn z vraždy třetího stupně a hrozí mu až 25 let vězení.

„Je nám jasné, že hráči po celém světě jsou nadšení a těší se na představení nových her na PS5. My ale cítíme, že v tuto chvíli není čas na oslavy,“ napsala společnost Sony v oznámení na svém Twitteru. „V tuto chvíli chceme ustoupit do pozadí a nechat důležitější hlasy, aby byly slyšet,“ stojí v příspěvku.



V dalším komuniké, které brzy následovalo, vyjádřila společnost Sony podporu v boji proti rasismu. „Tvrdě odsuzujeme systematický rasismus a násilí namířené proti komunitě lidí tmavé pleti. Budeme nadále pracovat na budoucnosti plné empatie a inkluze,“ napsala firma. „Nadále stojíme za našimi černými vývojáři, hráči, zaměstnanci, rodinami a přáteli,“ dodává Sony.

Snaha ustoupit do pozadí přichází podle TechCrunch v souladu s tím, co už dříve avizovali jiní technologičtí giganti. Kvůli koronaviru byla zase mimo jiné zrušena tradiční obrovská herní konference E3.