Špičkové hodinky do e-shopu nepatří, říká Tamara Kotvaldová

PRAHA Tamara Kotvalová vybudovala koncem 90. let úspěšnou rodinnou firmu Carollinum, která zastupuje přední hodinářské značky. Letos navíc pořádá druhý ročník veletrhu Umění času.

LN: Již 27. listopadu pořádáte druhý veletrh Umění času, kde budou k vidění nejnovější kolekce hodinek. Proč?

V hodinářském byznysu působíme více než 20 let a tak výjimečnou akci si zaslouží jak čeští příznivci hodinek, tak naše značky. Iz toho důvodu jsme nechtěli vystavovat v žádné veletržní hale, ale vybrali jsme si Rudolfinum, budovu spjatou s uměním a historií. Carollinum by chtělo tento veletrh pořádat každý rok a otevřít jej pro veřejnost, aby lidé mohli vidět i hodinky, které se do obchodů běžně nedostanou. Chceme také ukázat, jak hodinářský svět funguje, kolik ruční práce a umu se skrývá za výjimečnými výrobky.

LN: Na co se mohou návštěvníci a pozvaní hosté těšit?

Do Prahy přivezeme hodinky, které byly představeny počátkem tohoto roku v Ženevě a poté v Basileji a teprve teď je hodinářské manufaktury vyrábějí. Některé jsou navíc unikátní. Zúčastní se i značka Patek Philippe, která vystavuje své hodinky jen ojediněle. Což svědčí o tom, že loňská výstava měla vysokou úroveň.

LN: Jedná se o akci pouze pro příznivce hodinářského umění?

Naopak, chtěli bychom využít tento moment a věnovat náležitou pozornost výročí sta let od založení republiky, proto na Umění času oceníme některé významné osobnosti, které se zasloužily o prezentaci České republiky. Obdrží cenu, kterou jsme vyrobili ve spolupráci s tradiční českou sklářskou manufakturou Moser. Navíc na této akci budou hrát hudbu našich národních skladatelů – Smetany či Dvořáka – členové orchestru České filharmonie, což je na tomto typu události také výjimečné.

V souvislosti s tím nás napadlo vytvořit skupinu českých podnikatelů a podporovat českou národní hrdost... Na akci kvůli tomu přivítáme a oceníme i pana generálmajora Bočka, válečného veterána, který má, myslím, co říct a předat dnešní mladé generaci. Byli bychom rádi, aby Umění času mělo i takovýto přesah a vyšší smysl.

LN: Co ještě v byznysu chystáte?

Rozšiřujeme dvojnásobně obchodní plochu butiku Rolex v Pařížské ulici v Praze. Jedná se o jediný značkový obchod Rolex v Česku, který díky tomuto vylepšení poskytne zákazníkům nejširší nabídku v celém východoevropském regionu. Tedy i hodinky, na které klienti jinak dlouho čekají. Praha se díky tomu zařadí mezi velké hodinářské metropole. Letos jsme rovněž otevřeli zcela nový a moderní hodinářský servis, jelikož i tato služba ke kvalitním hodinkám patří. A také jsme rozšířili naši velkoobchodní síť o dvě nové kvalitní značky švýcarských hodinek – Mido a Baume & Mercier.

LN: Vidíte v Pařížské prostor pro novou značku hodinek?

Mně se osobně líbí například Richard Mille, je to avantgardní značka, velmi dynamická a znám i klienty, kteří jejich hodinky sbírají. Ale jsem podnikatelka a přemýšlím i ekonomicky. Pro značku Richard Mille jsme ještě mladý trh. Carollinum je konstantně rostoucí a zisková společnost, máme na skladě zboží za v řádech desítky milionů, což je určitá finanční jistota, která mi dovoluje přemýšlet io náročnějších značkách. Ale jsme v tomto směru velmi opatrní a náš postoj se ukazuje jako správný. I když prostor pro ještě jeden butik na Pařížské ulici pro nás vidím...

LN: Jak lákáte nové klienty?

Carollinum v principu zastupuje nejvyšší kategorii hodinářství, ale mladší generaci nabízíme i vstupní a cenově dostupnější linie hodinek, jako Hamilton, Mido, Baume & Mercier, jež zastupujeme velkoobchodně na 45 místech v Česku. Jejich ceny začínají na osmi tisících a pohybují se do 50 tisíc korun, což si mohou mladí manažeři dovolit. Posilujeme i svoji přítomnost v digitálních médiích.

Nejsem ale pro to, aby se hodinky vyšších kategorií prodávaly v e-shopu na internetu. Stejný názor mají v Rolexu a Patek Philippe, jejichž budoucnost je jen v kamenných obchodech. Rodinné firmy a jejich obchody určitě mají své neotřesitelné místo, protože udržují atmosféru, kulturu prodeje a osobních vztahů, tu vám internet s chatovacím robotem nenahradí.

LN: Jak náročné je dostat do vašich butiků komplikované kusy, na něž se dlouho čeká, než je manufaktura vyrobí?

Hodinky s náročnými technickými parametry neboli s hodinářskými komplikacemi často vznikají jen v limitovaných sériích. Ale díky našemu odbornému renomé a výsledkům patříme mezi prodejce, kteří je od značek dostávají čím dál častěji. Naši klienti je navíc vyžadují a čekají na ně už od okamžiku, kdy se unikátní hodinky odprezentují na veletrhu a v médiích.

LN: Je tedy o ně v Česku zájem? Mluvíme o hodinkách v ceně od milionu výše…

Obratově se už řadíme k vyspělým evropským metropolím, čehož si všimli i naši dodavatelé, proto nám každý rok počet výjimečných kusů navyšují. V butiku Patek Philippe už jsme se dostali k prodeji hodinek i za 20 milionů korun, a Praha tak začíná být hodinářsky vyspělým městem. To je radostné zjištění. V manufaktuře čekali, že to bude trvat desítky let...

Jedny hodinky se mnohdy vyrábějí i rok, pracuje na nich jeden hodinář. Když odejde do důchodu, už žádný takový kus nevyrobí. Jakmile je výroba uzavřena, hodnota kusu roste. Není to běžné zboží, ale naši klienti už „onemocněli hodinkami“, jak v nadsázce říkám. Přestože mnohdy roste cena takových kusů hned, jak se prodají, moc se s nimi neobchoduje, lidé je prostě chtějí mít uchované i jako investici doma ve své sbírce.

LN: Pohybujete se převážně v mužském světě. Využíváte ženské zbraně?

U nás nakupují převážně muži, proto se v mužské společnosti přirozeně pohybuji a je mi to příjemné. Pokud jsou ženské zbraně moje 20letá zkušenost, empatie, intuice a komunikace, již mají muži rádi a kterou my ženy umíme, pak ano. Těším se korektnosti v byznysu, naši klienti jsou muži často velmi bohatí a nesmírně chytří, ale nohama na zemi. A takových lidí je v Česku spousta.

Jsem hrdá, že jsem Čechoslovenka. Zažila jsem, jak se na nás prodejci z jiných zemí dívali trochu skrz prsty, byli jsme pro ně začátečníci z Východu. Nicméně dnes jsou velmi překvapeni, když vědí, že v Praze provozujeme butiky Rolex a Patek Philippe, to je v zahraničí velmi ojedinělá věc pro tak mladou společnost. My v tomto ohledu měli výhodu, protože jsme vytvořili rodinný tým, pracovali s vášní a český trh s luxusním zbožím byl dříve zcela nový, mladý a otevřený. Dnes již je vyspělý a na úrovni srovnatelné s bohatými evropským zeměmi.

LN: Co vás osobně na hodinkách tak zaujalo?

Líbila se mi kromě té umělecké kvality hodinek i atmosféra a lidé, kteří pracují v manufakturách, jejich korektnost, tradičnost a konzervativnost. Cítila jsem v tomto byznysu jistou budoucnost a říkala jsem si, že jestli mám něco dát svým dětem, je to stabilní byznys.

Kdo investuje do hodinářské firmy, musí mít zázemí, zápal, kontakty... A nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že hodinářské firmy mají jejich majitelé buď jako sekundární byznys, nebo jde o rodinné firmy. My jsme první generace a je pro mě zajímavé se s lidmi o tom bavit, poslouchat o předávání firmy druhé generaci, protože nemám tu zkušenost. Mé děti jsou jiné, než jsme byli my. Jejich hlavní úlohou bude udržet společnost, což není jednoduché.

LN: Jak moc je založen hodinářský byznys na osobních vztazích? Existuje vůbec možnost, že byste rodinnou firmu prodala?

Rodinná firma je velmi emoční záležitost. Rodinné firmy se neprodávají, pokud nepřijdou nějaké zásadní společenské změny. Nebo pokud lidé nemají děti či děti jejich byznys nezajímá. Měla jsem spousty nabídek, přesto bych firmu neprodala, protože bych zradila svůj sen.

LN: Carollinum mělo loni obrat půl miliardy korun, zisk sto milionů. Jak vidíte letošek?

Velmi dobře. Je to tím, že máme jedinečné zastoupení Rolex a Patek Philippe, to pro nás byla naprostá priorita od počátku. S těmito značkami totiž máte jistotu prodejů, protože oslovujete klienty, kteří se o hodinky velmi seriózně zajímají. Rolex je pro lidi, kteří chtějí hodinkami vyjádřit svůj status a obdivují jejich preciznost. Patek Philippe spíše pro ty, kdo dávají přednost nenápadné dokonalosti. Pokud Patek Philippe a Rolex nezmění zásadně svoji strategii, budou tu věčně. Ale i pro nás je důležité mít rozložené portfolio, a zastupujeme i značky z globálních skupin, jako jsou Swatch Group, Richemont a LVMH.

Ale jak se mění doba, zasahuje to i naši tradiční oblast. Na trhu je díky tomu dynamika a inovace. A to je na tom krásné, nikdy dopředu nevíte, jaké modely hodinek se budou ten rok prodávat a jaké ne.

LN: A vaše oblíbená komplikace?

Mám ráda ukazatel měsíční fáze, protože odlehčeně řečeno: jednou začas je dobré odhlédnout od shonu a běžných starostí tam nahoru a připomenout si, že svět se netočí kolem nás.