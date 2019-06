Spojení Fiatu Chrysler s Renaultem se nekoná. Francouzská vláda požadovala větší vliv. Akcie firem záhy klesají

Boulogne-Billancourt (Francie) Italsko-americký výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve čtvrtek uvedl, že s okamžitou platností stahuje nabídku na fúzi s francouzskou automobilkou Renault. Vzhledem k současným politickým podmínkám ve Francii není toto spojení životaschopné, uvedl ve svém sdělení. Francouzská vláda vlastní v Renaultu významný podíl a kladla si přísné podmínky ohledně zachování pracovních míst, možností spolurozhodovat o řízení firmy a podmínek pro akcionáře, píší světové agentury.

Akcie automobilek Renault a Fiat po oznámení stažení návrhu na jejich fúzi oslabují. Renault odepisuje 7,7 procenta a Fiat ztrácí tři procenta.



Stažení bylo oznámeno poté, co představenstvo Renaultu odložilo rozhodnutí o spojení s FCA na žádost francouzské vlády, která v automobilce drží 15procentní podíl a je jejím největším akcionářem. Podle zdrojů agentury Reuters FCA stáhl nabídku, když se Francie pokusila rozhodnutí oddálit, protože si přála získat souhlas k fúzi od aliančního partnera Renaultu Nissan Motor. Nissan ale uvedl, že se hlasování zdrží.



FCA Renaultu a jeho partnerům Nissan a Mitsubishi poděkovala za konstruktivní jednání. Je nadále přesvědčena, že její návrh Renaultu byl dobrý a že by přinesl výhody všem zúčastněným stranám. Podle agentury DPA znělo zdůvodnění trochu uraženě.

Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací ještě ve středu večer uvedly, že FCA dospěla s Renaultem k předběžné dohodě.

Spojením automobilek by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně.

Dá se dohoda ještě zachránit?

Podle komentátora agentury Reuters by se dohoda ještě mohla dát zachránit. Pokud ne, bude několik poražených. Renault a FCA, kteří již nebudou moci počítat s úsporami a FCA navíc přijde o partnera, jenž by z něj mohl učinit důležitého hráče na poli elektromobility. Společnosti Renault a Nissan by zůstaly uvězněné ve své otřesené alianci, jejíž užší propojení navrhované francouzskou stranou Nissan odmítl.

Špatnou zprávu je zrušení nabídky pro francouzský stát, který tak přijde o svou probyznysovou image. Prezident Emmanuel Macron sliboval před svým zvolením protržní přístup a privatizace. Jeho kabinet si ale svůj významný vliv na chod Renaultu chce uchovat, což představovalo problém jak pro Nissan, tak nyní i pro FCA, píše ve svém komentáři agentura Reuters. Národního automobilového šampióna tak Macron nyní vystavil nejistotě, což se může ukázat jako velice nepříjemná a možná i nákladná záležitost, uzavírá komentátor Reuters.

Čtyři podmínky

Podle francouzského ministra financí Bruno Le Mairea jednal kabinet konstruktivně a svůj souhlas s fúzí podmínil čtyřmi podmínkami. Splnit se ale podařilo jen tři z nich - chyběl souhlas aliančního partnera Renaultu - Nissanu. Francouzský ministr pro rozpočet Gérald Darmanin ve čtvrtek uvedl, že za fúzí Renault-FCA ještě není nutné zavírat dveře a že by rozhovory mohly být v budoucnu obnoveny.

Podle francouzských vládních kruhů je vina na stažení návrhu fúze na straně italsko-americké automobilky. Od začátku rozhovorů prý FCA na francouzskou stranu časově tlačila a jednala podle hesla „take it or leave it“ (ber nebo nech být), napsala agentura DPA.

Akcie obou firem po otevření burz v reakci na čtvrteční zprávu oslabily. Renault ztrácí 7,7 procenta, Fiat téměř tři procenta. Podle analytiků společnosti Jefferies zpráva oslabí akcie obou společností, větší ztráty ale postihnou Renault, protože FCA má více strategických možností.