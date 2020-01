Společnost SpaceX vynesla do kosmu další sérii družic Starlink. Projekt má být základem pro kolonizaci Marsu

Mys Canaveral Raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX v úterý úspěšně vynesla na oběžnou dráhu dalších 60 družic chystané sítě Starlink, která má umožnit vysokorychlostní přístup k internetu z kteréhokoli místa na Zemi.

Jde již o třetí podobně velkou sérii satelitů vyslanou na orbitu, čímž se ze SpaceX stala firma provozující největší počet umělých družic na světě. Jeden ze satelitů má navíc poprvé experimentální nátěr, který by měl tlumit odrazivost světla a tím bojovat proti světelnému smogu.

Sedmdesát metrů vysoká raketa Falcon 9 vyletěla v úterý v 03:19 SEČ z mysu Canaveral na Floridě. Satelity, z nichž každý váží asi 260 kilogramů, vynesla do výšky přibližně 290 kilometrů. Družice po sérií testů využijí svůj vlastní pohon, aby se dostaly do výšky 550 kilometrů, kde zaujmou svoje místo na předem určené oběžné dráze.

Společnosti se podařilo kromě úspěšného vynešení satelitů na orbitu také kontrolovaně přistát s vyhořelým prvním stupněm nosné rakety na plošině Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. SpaceX se snaží opětovným používáním některých částí raket snížit celkové náklady letů do vesmíru. Pro první stupeň úterní rakety to byl již čtvrtý kosmický let, celkově se jednalo o 48. úspěšné přistání prvního stupně rakety Falcon 9 na plovoucí plošině.

Space X má v plánu vynést na oběžnou dráhu celkem 12 000 satelitů Starlink, čehož chce dosáhnout zhruba v polovině této dekády. Plánuje proto urychlit starty raket s dalšími sériemi a vysílat je do vesmíru každé dva až tři týdny.

Plán na umístění takto velkého počtu družic na oběžnou dráhu však vzbuzuje kritiku u některých vědců. Satelity Starlink totiž odráží světlo a navíc budou vysílat velké množství radiových vln. Astronomové se proto obávají, že světelné a elektromagnetické znečištění výrazně zkomplikuje pozemské pozorování hvězd. Kritici také upozorňují, že pohyb takového množství Starlinků po orbitě znesnadní kosmické lety i pohyb současných družic kvůli hrozbě kolize.

Společnost Space X tvrdí, že problémy nejsou tak vážné a že postupně pracuje na jejich eliminaci. Jedním z navrhovaných řešení má být i experimentální nátěr na jedné z vyslaných družic, který by měl tlumit odrazivost světla.

SpaceX doufá, že se satelitní síť Starlink stane klíčovým zdrojem financování větších vesmírných projektů, jako je například plán kolonizovat Mars. „Myslíme si, že toto je základní kámen na cestě k založení soběstačného města na Marsu a základny na Měsíci,“ řekl zakladatel a šéf firmy Elon Musk v květnu krátce před zahájením realizace satelitového projektu. Podobný projekt komunikačních satelitů pak v dlouhodobém horizontu Musk plánuje vybudovat i kolem rudé planety.