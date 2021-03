Společnosti CETIN loni klesl zisk o 11 procent na 2,5 miliardy korun, výsledek ovlivnila pandemie

Praha Provozovatel telekomunikačních sítí CETIN ze skupiny PPF loni snížil čistý zisk o 11 procent na 2,5 miliardy korun. Výnosy společnosti klesly o 1,6 procenta na 18,9 miliardy korun.

Provozní zisk EBITDA vzrostl o tři procenta na 8,8 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Výsledky ovlivnila koronavirová pandemie, pozitivní vliv na ně měl zejména rozvoj služeb mobilních sítí, růst služeb fixního rychlého internetu na zmodernizované přístupové síti a poptávka po datových službách.

„Navzdory obtížím způsobeným pandemií se nám podařilo rozběhnout program výstavby vlastních optických sítí. Tento projekt bude pro CETIN klíčový i v následujících letech, chceme-li naplnit závazek, který jsme si stanovili, a to do šesti let vybudovat jeden milion optických přípojek do domácností,“ uvedl předseda představenstva Juraj Šedivý.

CETIN v roce 2020 pořídil dlouhodobý majetek za 4,4 miliardy korun. Tyto investice směřovaly především do rozvoje telekomunikační infrastruktury. Hlavními investičními projekty byly pokračující modernizace pevné sítě,posilování kapacit mobilní sítě a zvyšování její hustoty a nahrazování starších technologií.

Investice do modernizace pevných sítí budou v příštích letech směřovat především do výstavby optických sítí do bytů nebo domů, což firmě umožní zlepšit svojí konkurenční pozici díky schopnosti nabídnout stabilní rychlý internet s rychlostí minimálně jeden Gbit/s.

V nejbližších letech současně předpokládá dokončení investičního záměru modernizace metalické sítě prostřednictvím výstavby předsunutých ústředen (DSLAM). Bude také pokračovat v modernizaci mobilní sítě technologiemi společnosti Ericsson a ve výstavbě 5G.

V oblasti finančních výsledků společnost očekává mírný růst výnosů mobilních služeb a také služeb pevného internetu, které budou kompenzovat očekávaný pokračující pokles zájmu o pevné hlasové služby v části domácího trhu.

Vlastníkem 100 procent akcií CETIN je investiční skupina PPF Petra Kellnera. CETIN spolu s operátory O2 a Telenor patří do skupiny PPF Telecom Group, která loni zvýšila čistý zisk o 16,1 procenta na 432 milionů eur, tedy asi 11,3 miliardy Kč.