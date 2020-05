Spor o letní dovolené: Dostálová chce, aby na poukázky přispěli i zaměstnavatelé. Teď určitě ne, reagují firmy

Praha Zvažovaná podpora cestovního ruchu formou dotovaných poukázek na ubytování v hotelích a penzionech vyvolává první rozpory. Návrh, který předkládá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) jako jednu z variant projektu Dovolená v Česku, počítá i se zapojením zaměstnavatelů.

„Je otázka, jestli do toho nevtáhnout i zaměstnavatele, kteří by si mohli svůj příspěvek do poukázky odečíst z daní,“ vyjádřila se pro LN. Podobný systém zaměstnaneckého benefitu už funguje od ledna 2018 na Slovensku.

To se však nelíbí části zástupců podnikatelských svazů. Je totiž sporné, zda budou firmy v nastalé ekonomické krizi, kdy propouštějí a snižují mzdy, ochotny lidem na dovolenou přispívat. A zda to celé nebude ve finále platit jen stát. Dostálová upozorňuje, že variant je několik a ta nejdražší by vyšla až na deset miliard korun.