Spor pražských outletů o exkluzivitu: úřad rozhodl, za vítěze se pokládají oba

PRAHA Tři roky trvající spor dvou pražských outletů na konci prosince rozhodl antimonopolní úřad. Ten mladší, sídlící poblíž ruzyňského letiště, tvrdí, že uspěl, když úřad označil jednání konkurenta za protisoutěžní. Zároveň jej však nepotrestal a nenašel ani porušení zákona.

Svár se točí okolo toho, že zástupci štěrboholské Fashion Areny žádali po obchodech, které jsou u nich v nájmu, aby se zařekli, že si neotevřou obchod u konkurenta, který před několika lety zprovoznil outletové centrum nedaleko letiště Václava Havla. A žádali podpis speciální doložky o zákazu sjednat si nájem v podobném středisku do okruhu 60 minut.

Výsledek, k němuž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v prosinci téměř po třech letech dospěl, přivítaly obě strany. Protože: úřad sice naznačil, že jednání štěrboholského centra mělo známky protisoutěžního chování, ale zároveň za to jejího majitele nepotrestal a uvedl, že k porušení zákona nedošlo.

„ÚOHS došel k názoru, že fakticky protisoutěžní doložky o rozsahu nelze vymáhat ani kontrolovat a prakticky jsou tak proti stávajícím nájemcům outletového centra Fashion Arena Prague Outlet nevymahatelné, neboť by tím mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže, pokud by nájemci nemohli otevřít své obchody v konkurenčním outletovém centru“ podotkl Tomáš Duroň, ředitel společnosti The Prague Outlet, která provozuje centrum v Tuchoměřicích.

Podle této společnosti se antimonopolnímu úřadu nepodařilo prokázat, že se společnost Via FAOC, která provozuje Fashion Arenu ve Štěrboholech, dopustila přestupku proti zákonu o ochraně hospodářské soutěže, neboť žádný z jejich nájemců údajně nebyl v minulosti sankcionován za porušení protisoutěžních doložek o rozsahu.

Zástupci staršího z outletů, který sídlí ve Štěrboholech, tvrdí, že doložka je standardní ochranou investice. „Současně lépe naplňují podnikatelský model outletových center, ze kterého získávají výhody nejen provozovatelé, ale i nájemci a v neposlední řadě zákazníci,“ uvedla už dříve Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet.