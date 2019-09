Stanou se ze zaměstnanců kyborgové? Firmy už očipovaly stovky zaměstnanců

PRAHA Nosíme elektroniku po kapsách i na těle, proč si ji nedat rovnou pod kůži? Čip v ruce znamená pohodlnější život. Podle kritiků však firmy mohou očipované zaměstnance kontrolovat a hlídat jako psy. Je to tak horké, aby nás to pálilo?

Představte si, že jste posnídali a míříte do práce. Usedáte do služebního auta, ve firmě parkujete na vyhrazeném místě, projdete turniketem, odemknete kancelář, zapnete počítač – a to vše bez klíčů, plastové karty či jiného identifikačního nástroje.

Vše zvládáte jen s pomocí čipu, který máte implantovaný pod kůží na hřbetu dlaně. Představte si, že takové ráno můžete zažít už zítra. Protože to opravdu možné je.

Maličkost, která neobtěžuje

Jednou z prvních společností, které takzvaný biohacking u řadových zaměstnanců posunuly ze světa sci-fi do reality, byl v roce 2015 švédský inkubátor Epicenter.

„Nejdřív mi to přišlo trochu děsivé, ale zároveň jsem se cítila dost moderně,“ řekla tehdy novinářům dobrovolně očipovaná Lin Kowalská a dodala, že ji ta maličká věc v těle nijak neomezuje – prakticky ji necítí ani se o ni nemusí nijak starat.

Zmiňovaná maličkost je 2 × 12 mm velká kapsle vyrobená ze speciálního, biokompatibilního skla; v ní je RFID čip v podobě úložiště a měděné antény. Vše je vpraveno mezi palec a ukazováček ruky, kde by nemělo hrozit poškození kapsle.

Zaměstnanci v Epicenteru mají RFID čip (běžně používaný k lokalizaci zvířat či dodávek dopravců) jako náhradu plastové karty. Když si potřebují odemknout dveře do budovy nebo bezpečnostní schránku, zaplatit nákup v kantýně nebo pustit kopírku, stačí přiložit dlaň. Namísto zdlouhavého prohledávání kabelky nebo obsahu všech kapes.

Masová záležitost?

Dnes takto fungují stovky, možná i tisíce pracujících. Společnost Biohax, jeden z největších dodavatelů lidských čipů, uvádí, že jen její produkty v těle nosí na 4 000 lidí.

Někteří odborníci však technologickou novinku nevítají s otevřenou náručí, ale reagují jiným gestem – prstem zdviženým před možnými riziky.

V Británii proti čipování loni na podzim hlasitě vystoupila jak odborová centrála, tak i konfederace britského průmyslu. Prý by to firmám dalo ještě větší moc a kontrolu nad jejich pracovníky.

Čech s čipem v těle

Jan Hubík, jeden z prvních takto očipovaných Čechů, však obavy mírní. Čip v těle je pasivní – pokud ho neumístíte do blízkosti čtečky, je prakticky nefunkční.

Britský počítačový expert Kevin Warwick představil 22. září 2003 v Singapuru svůj projekt propojení nervového systému s počítačem. Experiment provedl již dříve na vlastním těle, kam si implantoval počítačový čip (na snímku), a stal se tak prvním "Cyborgem" na světě.

Sledovat vás nikdo nemůže i proto, že čtecí vzdálenost je v řádech milimetrů. Nad tím, co se na čipu nachází a co může zaměstnavatel vědět, má navíc plnou kontrolu uživatel.

„Přišlo mi zajímavé mít v těle kus technologie, který ti vlastně přidává nějakou schopnost, v tomhle případě snadno spolupracovat s technikou,“ říká k tomu Hubík.

Čipy pro zdraví

Firma Three Square Market – první firma, která si na biohacking řadového personálu troufla ve svobodomyslné Americe – se zaměřila na firemní bezpečnost.

Příklad? Čipem odemknete počítač jen v případě, že jste toho dne prošli turniketem. Už před lety měli pracovníci přísně střeženého datového centra v Cincinnati dokonce v pracovní smlouvě povinnost nechat se očipovat (a to se tehdy psal teprve rok 2006).

Biohacking si však zatím hledá liberálnější cestu: vývojáři se snaží, aby bylo přirozeně výhodnější mít miniaturní kapsli pod kůží než ji nemít.

Ve firmě Three Square Market založili divizi 32Chip, která spolu s výzkumným centrem kardiologa Michaela Mirra vyvíjí RFID implantát, který má permanentně monitorovat zdraví nositele. Ano, člověku to může zachránit život. Zároveň se však bavíme o zařízení, které je aktivní a odesílá velmi citlivá data.

Chcete to zkusit?

Pokud chcete čip vyzkoušet na vlastní kůži (respektive pod kůží), nemusíte jezdit do ciziny. Objednají a implantují vám ho například v pražské Paralelní Polis. Následně s ním můžete hned zaplatit v místní kavárně.

Využijete ho také v práci. Podle Jana Hubíka stačí trocha neoblomnosti v IT oddělení, kde spárují čip s vaším záznamem v databázi přístupových údajů. Až se zadaří, plastovou kartičku můžete nechat v šuplíku i vy…