Starbucks naštval novou kavárnou Italy. Teď ji otevírá v Praze

Praha U Národní třídy v Praze, která je symbolem kavárenské kultury, se dnes otevře nový podnik. Nepůjde ale o kafeterii na způsob Slavie nebo Café Louvre, ale novinku amerického střihu. Řetězec Starbucks zahajuje provoz kavárny Reserve, jež v zahraničí bývá doplněna o bistro nebo vlastní pekárnu. Pražská pobočka se ale bude soustředit výhradně na kávu.

Kromě nabídky kofeinových nápojů se první český Reserve liší od běžného Starbucks designem. „Investice je zhruba o 50 procent vyšší než do klasického Starbucks,“ tvrdí Lukáš Porazil, regionální ředitel Starbucks pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Konkrétní částku ale zveřejnit nechce. Pokud jde o ceny kofeinových nápojů v kavárně nového typu, budou stejné jako v běžných pobočkách Starbucks. Tedy kolem jedné stokoruny.

Do nedávna byly veškeré Reserve kávy pražené v Seattlu, ale po nedávném otevření pražírny v Milánu by se měla výroba přestěhovat právě do Itálie. Spolupráci s českými pražírnami, které během několika posledních letech v tuzemsku vznikly, společnost neplánuje. „Naše káva je pražená na stupeň zvaný Starbucks Roasted. Je tak specifická, že by spolupráce s jinými pražírnami byla momentálně složitá. Program máme nyní dobře nastavený,“ řekl LN šéf českého Starbucksu.

Italové reptají

Naposledy byla kavárna Reserve otevřena na začátku září v Milánu. V zemi espressa podávaného v bílém porcelánu ale nebyla americká firma pověstná svou kávou do velkých kelímků přijata příliš vřele.

Otázkou však zůstává, proč americký řetězec se vstupem na italský trh tak dlouho otálel. Jeho spoluzakladatel Howard Schultz se totiž pro vybudování Starbucksu inspiroval před více než 30 lety právě italskou kavárnou.



„Proč by proboha někdo chtěl přepraženou kávu, když i ta nejhorší kavárna v Itálii má lepší kafe než Starburnt (burnt v angličtině znamená spálený, pozn. red.),” citoval server Independent jednoho z italských uživatelů sítě Twitter.

„Pozitivní reakce italských zákazníků, které jsem zažil osobně ještě v době, kdy jsem pracoval v kavárně, ve mně vyvolávají dojem, že Starbucks bude v Itálii úspěšný,“ myslí si přesto Porazil.

Kromě kávy se bude americký řetězec snažit Italy nalákat také na vlastní pekárnu nebo koktejly ve večerních hodinách.

Nový šéf z Microsoftu

Zmiňovaný výkonný ředitel Schultz v červnu odstoupil ze svého postu a nahradil jej Kevin Johnson. „Jeden z hlavních důvodů jeho nástupu je působení v Microsoftu a zaměření na technologie. Starbucksu by mohl pomoci dosáhnout pozice lídra, co se digitálních aplikací týče,“ slibuje si Porazil.

Na britském a americkém trhu Starbucks provozuje aplikaci, v níž si lze například ráno objednat svou oblíbenou kávu a cestou do práce si ji na pobočce vyzvednout. V několika vybraných kavárnách v Česku zase řetězec testuje dovoz domů. S dosavadními výsledky ale není příliš spokojen. „Největším postřehem zatím je, že zákazníci se jdou raději občerstvit do kaváren,“ přiznává Porazil. „Máme pár zákazníků, kteří službu využívají, ale je to opravdu minoritní číslo oproti počtu zákazníků, kteří chodí do kavárny. Nicméně dovoz celosvětově roste, je to velké téma, a zvyky spotřebitelů se mění, takže do budoucna uvidíme.“

Kavárny Starbucks v Česku provozuje společnost AmRest, pod níž patří také restaurace KFC, Burger King nebo Pizza Hut. Káva s logem dvouocasé mořské panny je připravována ve více než 21 tisících pobočkách v 66 zemích světa. V Česku má 36 provozoven. Obrat AmRestu, který je od roku 2005 zapsán na varšavské burze, loni činil 5,2 miliard zlotých.