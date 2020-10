Stát by měl restauracím kompenzovat ztrátu kvůli koronaviru, žádá asociace. Opatření jsou podle ní chaotická

PRAHA Stát by měl stravovacím zařízením kompenzovat ztrátu způsobenou opatřeními proti koronaviru. Stejně jako vznikl program COVID ubytování pro provozovatele ubytovacích provozů, obdobná podpora je potřebná pro restaurace. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) kvůli tomu oslovila premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident AHR Václav Stárek to ve čtvrtek řekl na kongresu For Gastro & Hotel konaném v rámci stejnojmenného veletrhu v Praze-Letňanech.

O programu COVID stravování asociace podle Stárka minulý týden jednala s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). Měla se s ním k tomu uskutečnit další schůzka. Podle Stárka v souvislosti s aktuálními událostmi a novými opatřeními je třeba proces urychlit, proto asociace ve čtvrtek oslovila premiéra.

Staroměstské náměstí znovu bez lidí? Hororový scénář se naplňuje, restaurace bojují o přežití Stejných cílů je podle Stárka možné dosáhnout jinou cestou, šetrnější k podnikání. „Jestliže někdo znemožní podnikatelům podnikat, rozhodnutím státu, pak je to stát, který by se k tomu měl postavit čelem a začít hovořit o nějakých kompenzacích,“ řekl. Asociace se podle Stárka nemůže smířit s tím, jakým způsobem se dnes dělají opatření. Jsou podle něj chaotická a nejsou konzultována s odborníky. Nesmyslné mu připadá opatření, kdy může u stolu sedět maximálně šest lidí, které začne platit ze začátkem nouzového stavu, tedy v pondělí. Pokud by se věc vzala do důsledku a v restauraci bude k dispozici jen jeden dlouhý stůl, v celém podniku bude moci být jen právě šest lidí. Asociace dále nesouhlasí s omezením provozní doby. Stravovací provozy musejí být mezi 22:00 a 06:00 zavřené, prodej je v tuto dobu možný jen přes výdejní okénka. Všechna gastronomická zařízení se tím podle Stárka „hází do jedno pytle“. Existují podniky, třeba italské restaurace, které mají základ tržeb na hodinách, kdy musejí mít zavřeno, uvedl dále. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR třetina restauratérů zvažuje ukončení činnosti. Obavy o své podnikání má 81 procent provozovatelů stravovacích provozů.