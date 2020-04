Stát by mohl vstoupit do firem v problémech kvůli dopadům epidemie. Babiš zmínil Smartwings

Praha Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to připustili v České televizi (ČT). Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings. Zástupci pravicové opozice takové úvahy kritizují.

„Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to bylo na stole, tak bychom se měli o to zajímat,“ uvedl Babiš. V rozhovoru pro ČT zmínil, že letecká skupina Smartwings, pod kterou spadají také ČSA, požádala o půjčku. Spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně uvedl, že premiér je o situaci dobře informován. „Jsem přesvědčen, že se nějaké řešení stávající situace v kontextu toho, jak se k situaci leteckých společností staví ostatní státy, najde,“ citovala ČT ze Šimáněho textové zprávy.

Podle Havlíčka se v Česku k pomoci strategickým firmám připravují předběžné scénáře, uvedla ČT. „Jakkoliv to dnes není věc, kterou bychom řešili od rána do večera, ale uvědomujeme si, že v určitém čase skutečně k tomu může v rámci jednotek takových společností dojít,“ řekl. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka byly také dřívější podobné krize zneužity k tomu, že stát v ekonomice posílil více, než bylo zdrávo. Vstup státu do velkých soukromých podniků odmítl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Na twitteru napsal, že případné konkurzní řízení ještě nemusí znamenat zánik společnosti. „Stát si své zdroje musí šetřit na důležitější priority a na pomoc malým a středním subjektům,“ dodal.