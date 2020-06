Stát možná hotelům nahradí ztráty z nouzového stavu. Za každý pokoj by mohly dostat až 400 korun za den

PRAHA Ze stovek miliard korun ze státního rozpočtu slíbených na zmírnění dopadů koronakrize by si mohli brzy ukrojit i majitelé hotelů a penzionů. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) má totiž velkou šanci prosadit svůj návrh na finanční kompenzaci škod provozovatelů těchto ubytovacích zařízení, uzavřených z moci úřední po dobu víc než 70 dnů nouzového stavu v celkovém objemu do pěti miliard korun.

Hoteliérům, ale i provozovatelům penzionů, turistických ubytoven nebo i chatových osad spadly po tu dobu příjmy prakticky na nulu a návrat hostů postupuje nyní jen velmi pomalu. AHR v aktuálním průzkumu mezi svými členy zjistila, že zavřeno má stále zhruba 30 % domácích ubytovacích zařízení. Dosavadní formy státní pomoci, ať už se jedná o náhradu mzdy v programu Antivirus či o zvýhodněné úvěry Covid, zdaleka nepokryjí celé ztráty.

Asociace tedy nejprve přišla s návrhem na úhradu částky 450 korun za každý den a pokoj, po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) se však částka změní. Ministerstvo na základě jednání teprve připravuje podrobnosti a podmínky. Program pojmenovalo Covid Ubytování a podle informací LN by měla být vyplácená částka odstupňovaná podle kategorie ubytovacího zařízení. Například v rozmezí od 200 do 400 korun za každý den a pokoj.

Pomoc za téměř pět miliard

Celkové náklady v Česku by tedy měly dosáhnout zhruba 4,5 miliardy korun. „Jednalo by se o určité vykompenzování ztrát, které ubytovatelé utrpěli. Mnozí nedosáhnou na potřebné úvěry, podle našeho průzkumu sotva 16 % z nich. Takovýto program přímé dotace by pomohl i hotelům, které jsou stále uzavřené,“ uvedl pro LN prezident AHR Václav Stárek.

Šéfka resortu pro místní rozvoj Dostálová potvrdila, že jednou z věcí, které se teprve řeší, je případný závazek žadatele, že by v budoucnu nepožadoval od státu odškodnění za ztráty po čas nouzového stavu. „Program bude určen pro ubytovací zařízení, aby nemusela propouštět zaměstnance kvůli špatné sezoně, způsobené pandemií. Chceme jim tak pomoci nastartovat sezonu,“ vyjádřila se Dostálová.

Přibližně 9000 tuzemských ubytovacích zařízení má po celém Česku kapacitu zhruba 210 tisíc pokojů. Kolem 40 tisíc z nich však připadá na různé vysokoškolské koleje nebo rekreační střediska podniků, na které by se státní pomoc nevztahovala.

Stejně tak se zatím neuvažuje, že by podobným způsobem stát kompenzoval škody restauracím a hospodám, kterým může částečně pomoci právě startovaný projekt státní podpory nájmů, hrazených restauracemi majitelům objektů.

„Ubytovací zařízení většinou nepropouštěla, protože spoléhala na chystané státem dotované ubytovací vouchery, které měly šanci přilákat do hotelů víc domácí klienty. Z toho sešlo, ale propouštění by mohla ta nově chystaná kompenzace škod odvrátit,“ soudí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. O kompenzaci by podle něj mělo být na vládě rozhodnuto pokud možno co nejdříve, ideálně do dvou až tří týdnů.

Velký schodek, štědré výdaje

Pokud poslanci a senátoři schválí ministerstvu financí návrh na zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, lze očekávat další štědré výdaje nejen na podporu firem ohrožených koronakrizí. Viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR Radek Špicar soudí, že je klíčové, aby vláda pochopila, že podpůrné programy jako Antivirus nebo Covid nemohou skončit v srpnu. Podle něj je nutné dávat na tyto účely peníze i poté.

„Některé sektory, které samotným nouzovým stavem nemusely tolik utrpět, budou postižené až následně. Mimo jiné třeba železárny nebo hutnický průmysl, jejichž odběratelé se do potíží budou teprve a postupně dostávat,“ uvedl Špicar.