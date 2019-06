Stíny nad zasloužilými bankéři. Lízal v ČNB rozhodoval o Expobank CZ, teď sedí v její dozorčí radě

PRAHA Lubomír Lízal byl v roce 2014 jedním z nejdůležitějších bankéřů v zemi. Seděl v radě České národní banky (ČNB) i s tehdejším viceguvernérem zodpovědným za dohled Vladimírem Tomšíkem, když regulátor finančního trhu udělil Expobank CZ licenci pro vstup na zdejší trh.

V bankovních kruzích to vyvolalo údiv. Jednou z věcí, kterou regulátor střeží a kvůli níž udělení licencí odmítá, je neprůhledná vlastnická struktura či snížená důvěryhodnost čelních představitelů instituce. Majetková struktura Expobank se přitom ztrácí v offshorové mlze, odkud probleskují výrazné ruské persony ze sankčního seznamu.



Na přelomu letošního a loňského roku spustila ČNB v Expobank CZ hloubkovou kontrolu, jak LN již informovaly. Toho času už Lízal neseděl v národní bance; loni v květnu nastoupil do dozorčí rady Expobank CZ. V lukrativní funkci zakotvil i Tomšík, ten odjel na jaře do Číny, aby se tam ujal vedení ambasády.

Vladimír Tomšík působil v bankovní radě ČNB v letech 2006 až 2018, dnes je velvyslancem v Pekingu.

Lízal z bankovní rady odešel v únoru 2017, Tomšík na konci listopadu 2018. Všimli si v průběhu svého angažmá v bankovní radě ČNB nejasností či pochybností kolem fungování Expobank CZ? Odpovědím na sérii dotazů LN se vyhnuli.

Nehrozí střet zájmů?

S ohledem na předchozí funkci ekonoma Lízala u národního regulátora se nabízí otázka, zda mu nehrozí střet zájmu. Když se ho na to LN ptaly před dvěma měsíci, odpovědi se vyhnul. Podle ČNB jeho působení v bankovní radě a nyní dozorčí radě Expobank konfliktní není.

„Z pohledu ČNB se o střet zájmů nejedná. Člen bankovní rady, která je ve správním řízení až druhostupňovým, odvolacím orgánem, nemá žádný přímý vliv na rozhodování odborného aparátu, to jest orgánu prvního stupně, ať jde o udělení licence nebo sankce,“ uvedla mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Doplnila, že bývalí členové bankovní rady mají po konci své funkce šestiměsíční „karanténu“, během které nemohou působit v jiných bankách.

Expobank sdělila, že si Lízalovy práce váží. „Ve všech oborech je naprosto běžné, že se společnosti snaží získat právě tyto odborníky,“ uvedla v březnu mluvčí ruské finanční instituce Kateřina Petko.

Profesor Tomšík působil v bankovní radě ČNB v letech 2006 až 2018, do funkce jej jmenoval někdejší prezident Václav Klaus. Byl zodpovědný za finanční stabilitu a pověřený dohledem nad finančními trhy. Tři na sobě nezávislé zdroje LN se shodují v názoru, že Tomšík má blízko k nizozemské skupině PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. V příběhu Expobank CZ nejde ani tak o to, že by PPF měla přímo obchodní zájem týkající se této ruské banky. Kellnerova skupina má ale v Rusku a Číně silné obchodní zájmy. PPF nepopírá, že s Tomšíkem v éře jeho angažmá v bankovní radě ČNB byla v kontaktu, nicméně vylučuje jakékoliv těsnější vazby.

„Skupina PPF podléhá jako takzvaně systémově významná instituce regulatornímu dohledu ČNB dle předpisů Evropské unie. Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci PPF v pracovním kontaktu se zaměstnanci ČNB, včetně členů bankovní rady. Žádné speciální vazby na bývalého viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka PPF nemá,“ napsala LN mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Tomšík na dotazy týkající se jeho působení v bankovní radě ČNB, kontaktů s PPF či velvyslanectví v Číně nereagoval.

Politická bitva o Peking

Kolem vyslání Tomšíka do Pekingu se na konci loňského léta strhla politická bitva. Pro byl Pražský hrad v čele s prezidentem Milošem Zemanem i premiér Andrej Babiš (ANO), proti se stavělo ministerstvo zahraničí, protože sociální demokraté měli zájem na výjezdu svého člena, náměstka Lukáše Kauckého. MF Dnes tehdy spekulovala, že výměnou za podporu Tomšíka do Číny si Babiš bude moci nominovat svého člověka do bankovní rady ČNB. Loni v říjnu pak do rady skutečně nastoupil Babišův poradce a ekonom Aleš Michl.

ČNB nekomentuje a ani nemůže komentovat, proč hloubkový audit v Expobank CZ spustila, případně zda zkoumá její neprůhledné vlastnictví. Je ale jisté, že na konci roku 2013 si vypracovala oficiální dokument, který jí má pomáhat při posuzování toho, zda jsou banka a její manažeři či akcionáři důvěryhodní a odborně zdatní vykonávat svou práci.

Závažné porušení principů důvěryhodnosti a odborné způsobilosti může vést i k tomu, že jí ČNB jakožto národní regulátor neudělí či odejme licenci. Vedle toho existuje také zákon o bankách či vyhláška, která kolíkuje mantinely principu důvěryhodnosti banky a jejích manažerů či vlastníků. Národní banka musí tyto aspekty zkoumat, když rozhoduje o udělení licence pro vstup na zdejší trh i v průběhu celého života banky na českém území.

V zákoně o bankách se rovněž píše, že finanční ústav má být důvěryhodný a odborně způsobilý. ČNB ve svém interním výkladu pojmu „důvěryhodnost“ konstatuje, že závažná pochybnost o důvěryhodnosti osob činných u poskytovatele finančních služeb, tedy například manažerů či akcionářů banky, nastává v případě trestního stíhání pro trestné činy spáchané úmyslně, pro trestný čin proti majetku či trestný čin spáchaný z nedbalosti.

„Případ Tsoy“

Jedním ze spolumajitelů Expobank CZ je ruský podnikatel German Tsoy – patří mu 15,15 procenta akcií –, který se v únoru roku 2017 ocitl v hledáčku mezinárodní policie Interpol. Tehdy Tsoye kriminalisté podle ruských a kyrgyzských médií v Moskvě zadrželi na základě zatykače, který na něho kvůli podezření ze spáchání podvodu vydaly úřady v Kyrgyzstánu. „German Tsoy je občanem Ruské federace s čistým záznamem v trestním rejstříku,“ uvedla mluvčí Expobank CZ Petko.

Lze dodat, že k „ušpinění“ rejstříku nedochází v průběhu vyšetřování, ale až po pravomocném rozsudku. Jakým výsledkem vyšetřování Germana Tsoye skončilo nebo jakým způsobem případ probíhá, Expobank CZ nechala bez odpovědi. ČNB sice odmítá „případ Tsoy“ komentovat, je však možné, že se jím v rámci aktuálně probíhající kontroly zabývá.

ČNB při schvalování žádosti o udělení licence a prokazování důvěryhodnosti pokládá členům představenstva, dozorčí rady a akcionářům konkrétní otázky v rámci dotazníků. Jedna z otázek zní: „Bylo vůči vaší osobě v posledních 10 letech vedeno trestní stíhání?“ Zástupci Expobank CZ tvrdí, že národní regulátor Tsoye coby akcionáře posvětil. „ČNB posoudila a schválila kvalifikovanou účast pana Tsoye jakožto menšinového akcionáře Expobank CZ v souladu s platnou evropskou a českou legislativou,“ uvedla mluvčí Expobank CZ Petko. Znamená to, že národní regulátor policejní manévry kolem Tsoye vyhodnotil jako nedůležité? Bližší stanovisko však odmítá ČNB v průběhu své kontroly poskytnout.

Pokuta v Lotyšsku

V dotazníku národní banky se dále hovoří o pokutách: „Byl jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?“

Předsedou představenstva Expobank CZ je Ilja Mitelman, který v letech 2012 až 2017 působil ve vedení lotyšské „sestry“ tohoto ruského bankovního domu (posléze se přesunul do Prahy). V roce 2015 lotyšský kontrolní úřad – Komise pro finanční a kapitálový trh (FKTK) – Mitelmanově bance kvůli nedostatečné kontrole klientských účtů udělil pokutu 105 tisíc eur (tehdy zhruba 2,8 milionu korun).

„V průběhu inspekcí náš úřad zjistil, že daná banka nezajistila v souladu s regulačními požadavky odpovídající dokumentaci ke kontrolám svých klientů a monitorování jejich transakcí,“ potvrdila LN mluvčí lotyšské kontrolní instituce Ieva Uplejová. Je ovšem dlužno dodat, že podle pozdějšího vyjádření lotyšské kontrolní instituce banka zapracovala na svých kontrolních systémech a zlepšila se.

Menšinovým spolumajitelem Expobank CZ (ve výši 2,23 procenta) je neprůhledná kyperská firma Morelam Holdings Limited. Expobank CZ i ČNB odmítají prozradit, kdo za offshorovou firmou stojí. Neprůhledná akciová struktura je přitom jedním ze spouštěčů, který má v nejvyšší dohledové autoritě finančního sektoru sepnout alarm. Proto je problematické, že linky z Expobank vedou offshorového houští na Kypru.

Zákon o bankách požaduje „průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou“. „Právní předpisy výslovně požadují, aby byla zajištěna faktická majetková transparentnost struktur spojených s bankou, neboť podmínkou získání bankovní licence je mimo jiné průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou a to, aby takové propojení nebránilo výkonu bankovního dohledu,“ řekl LN advokát a expert na bankovní legislativu David Skopal z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři.

Expobank CZ tvrdí, že národní banka kyperskou mlhu prosvítila. „ČNB posoudila a schválila akcionářskou strukturu Expobank CZ až do úrovně koncových vlastníků, a to včetně společnosti Morelam Holdings Limited, která je minoritním akcionářem Expobank CZ,“ uvedla mluvčí ruského finančního domu Petko.