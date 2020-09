Stížností na zájezdy kvůli voucherům přibývá. Obezřetnost se vyplácí, podmínky se u cestovek mohou lišit

Praha Lidé si stěžují na přístup cestovních kanceláří při řešení zrušených zájezdů. Na českou obchodní inspekci (ČOI) se jich obrátilo více než 170. „Spotřebitelé nejčastěji řeší neochotu cestovních kanceláří vystavit voucher podle zákona, respektive jejich vystavování podle vlastních pravidel, aniž by byl zákazník dostatečně informován o podmínkách takového voucheru,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI.

Zároveň dodal, že se jedná o poměrně vysoké číslo vzhledem k tomu, že jde o problém pouze několika týdnů. Návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů totiž často souvisí se zákonem, tzv. lex voucher.



To je legislativa ministerstva pro místní rozvoj (MMR), která umožnila cestovním kancelářím místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Pokud je lidé nevyužijí k úhradě jiné cesty do 31. srpna příštího roku, mají nárok na vrácení peněz.