Strojmetal Aluminium Forging chystá více než miliardovou investici

PRAHA Ani koronavirová pandemie nezastavila plány na investice české strojírenské společnosti Strojmetal Aluminium Forging. Investiční příležitosti mají podniku pomoci posilovat svou pozici na trhu, kde je Strojmetal třetím největším výrobcem kovaných podvozkových dílů na světě.

K investicím pomohla řada zakázek z roku 2020, když jejich celková hodnota přesáhla hranici 150 milionů eur. Strojmetal upravil svou strategii na základě úspěchů z loňského roku díky čemuž chce významně navýšit nové investice do kovárenských a obráběcích kapacit. Finanční investice by se měla vyšplhat až k 1,3 miliardám korun. Pro firmu to znamená v praxi to, že opustí od výroby polotovarů pro kovárnu a bude se zaměřovat na rozvoj kovárenských, obráběcích a montážních kapacit i v závodě na Bruntálsku.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo získat nové projekty u nových zákazníků což v kombinaci s vysokou poptávkou stávajících zákazníků znamená, že musíme směřovat výrobní strategii v našem závodě v Bruntálu. Vzhledem k vysoké potřebě kovaných podvozkových dílů budeme investovat do dalších kovárenských linek a kapacit obránění. Instalace obráběcích center začne již v polovině tohoto roku a příprava stávající haly na instalaci kovárenských kapacit bude zahájena koncem tohoto roku,“ říká výkonný ředitel Miroslav Záhorec.

Firma Strojmetal Aluminium Forging, která má sídlo v Kamenici u Prahy, patří do skupiny MTX Group Petra Otavy.