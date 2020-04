Subdodavatelé budou krvácet. O Škodovku bych ale obavy neměl, říká bývalý šéf automobilky Kulhánek

Praha Škodovce se sníží prodeje o nějakých 20 až 22 procent. Bude ale jednou z firem, které se s koronavirem vypořádají relativně slušně, říká bývalý nejvyšší šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek.

Rozhovor je dalším dílem z volného pokračování seriálu k 30. výročí zahájení ekonomické transformace.

LN: Jak zasáhne koronavirus automobilovou branži?

Dost dramaticky. Nejde jen o to, že se měsíc či šest týdnů nebude vyrábět. To není nic nezvládnutelného. Ty firmy jsou na to víceméně zvyklé, někdy je špička a někdy je výroby málo. Problém bude s prodejem. Mám obavy, že se dost výrazně změní nákupní priority lidí. K tomu řada z nich teď nevydělává tolik, kolik by mohla, tak nebude utrácet za takové věci jako služby, cestování, hotely... Těmto firmám na půl roku, rok možná vypadnou zákazníci, takže se z finanční vyčerpanosti nedostanou. A nebudou nakupovat ani ony. Přitom automobilky jsou v průměru z 60 procent závislé na podnikových flotilách, tedy na prodeji aut firmám.

LN: Co subdodavatelé?

Ti by už nyní měli nyní začít s výrobou, aby automobilky, až za pár dní zapnou výrobní linky, byly dostatečně předzásobené. Ty teď ovšem pořádně nevědí, jak bude vypadat poptávka, tak bude jejich postoj k dodavatelům velmi opatrný. A z finančního hlediska tu je jeden problém, který se netýká jen automobilového průmyslu, ale platí všeobecně. Donedávna se vytvářelo očekávání, že hospodářské cykly jsou minulostí, že žádná další krize nebude. I když řada lidí, třeba já, říkala, že je jen otázkou času, kdy k tomu dojde, protože máme co do činění s extrémní nadvýrobou, a že nějaká krize přijít musí. A tohle očekávání, kdy banky, ale i vlády po celé Evropě jásaly, jak jsme na tom dobře, vedlo k tomu, že firmy investovaly a braly si na to úvěry.