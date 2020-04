Supermarkety by při nouzovém stavu mohly na Velikonoce otevřít. O tuto práci bude velký zájem, říká Albert

Praha Pokud by na Velikonoční pondělí platil nouzový stav, budou moci být otevřené i prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nadále by ale platila opatření vlády týkající se zákazu maloobchodního prodeje, výjimka by se tak vztahovala především na potravinářské řetězce, které by za běžných okolností musely mít podle zákona o prodejní době zavřeno. Sdělil to mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.

Zákon o prodejní době v maloobchodě podle Frölicha při nouzovém stavu neplatí. S upozorněním, že by velké prodejny s potravinami měly být v provozu i na Velikonoční pondělí, přišel tento týden už mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček. Nakoupit si každý den v týdnu podle něj umožní, aby se v prodejnách netvořily fronty a všichni zákazníci si mohli pohodlně nakoupit s bezpečným minimálně dvoumetrovým odstupem. „A naši lidé dostanou sváteční příplatek, o tuto práci určitě bude velký zájem,“ dodal.

Nouzový stav kvůli koronaviru v České republice platí od 12. března na 30 dní. Ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) prosazovali jeho prodloužení o dalších 30 dní, tedy do 11. května. Zástupci opozičních stran byli proti. Babiš ve čtvrtek pro Českou televizi uvedl, že souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna. Tento termín chtějí podpořit i komunisté a Piráti. Prodloužení nouzového stavu musí schválit Sněmovna, která o tom bude jednat v úterý.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Loni byly ze zákona vyňaty velkoobchody. Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince a na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00. Omezení provozní doby se nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních. Podnikatelské svazy zákon o prodejní době opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 svátků.