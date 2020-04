Švejnar doporučuje státu do krachujících podniků dočasně vstoupit. Srovnání s érou socialismu odmítá

Pokud by se podniky sužované koronavirovou krizí měly dostat do krajní situace, bylo by dobré, aby do nich dočasně vstoupila vláda, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz americko-český ekonom Jan Švejnar, který nyní radí vládě i Ústřednímu krizovému štábu.

Lidovky.cz: Trvale žijete ve Spojených státech. Jak prožíváte současné období?

Už řadu let žiji napůl v Česku a napůl v Americe. Během jarního semestru učím na Kolumbijské univerzitě a bydlím přímo v New Yorku, na Manhattanu. Momentálně jsem ale převážně v Southamptonu na ostrově Long Island, přibližně 130 kilometrů od NYC (New York City – pozn. red.). Učím, stejně jako ostatní profesoři, online. Když jsem v NYC, jasně cítím, že město je silně zasaženo, což na člověka působí depresivně. Ale na druhou stranu musím říci, že lidé v NYC jsou přesvědčeni, že jsou té dnešní velké ráně schopni čelit, že nad tím zlem vyhrají a vyjdou z toho silnější.