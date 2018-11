České hračky jsou světový fenomén, aneb od Igráčka až po Merkur

PRAHA Česko je hračkářskou velmocí, její export hraček má suverénně nejvyšší hodnotu v celé Evropě. Jak se to ale stalo, že jsou české hračky tolik úspěšné? A jak vlastně vypadá svět českých hraček od Igráčka až po Merkur?

Igráčci, slavné nafukovací hračky designérky Libuše Niklové, desková hra Dostihy a sázky nebo třeba proslulá stavebnice Merkur. To je jen letmý výčet několika málo českých hraček, které se staly fenoménem i daleko za hranicemi naší země.

Jestliže je pravda, že „kdo si hraje, nezlobí“, pak jsou to právě Češi, kdo obrovskou měrou přispívají k řádnému chování dětí po celém světě. Naše země je totiž bez nadsázky hračkářskou velmocí. Statistiky dokonce říkají, že jsme největším vývozcem hraček v Evropě.

Podle posledních dostupných dat z roku 2016 od nás do zahraničí putovaly hračky v hodnotě téměř půl miliardy eur, tedy více než dvanáct miliard korun. Většinu hraček, celkem okolo 80 procent, vyvážíme podle místopředsedy Sdružení pro hračku a hru Jiřího Šťastného do zemí EU, s hračkami české provenience si ale hraje hodně dětí třeba i v USA, Japonsku, Rusku nebo Izraeli.

Za těžko uvěřitelné číslo dvanácti miliard korun může z velké části fakt, že na českém území mají své montážní a distribuční závody čtyři obří hračkářské firmy LEGO, Simba, Playmobil a Ravensburger, které dohromady vyrábějí zboží v hodnotě 6,2 miliardy korun. Tyto hračky se přitom u nás z velké části pouze kompletují z dovezených dílů.



Pak jsou tu ale i domácí výrobci hraček. V současnosti jich v Česku působí 270, v naprosté většině jde o malé, střední a rodinné firmy. V uplynulých dekádách dokázaly přežít nápor levných čínských produktů a v posledních několika letech dobývají svět.

České hračky sázejí na retro

Podle odborníků stoupá produkce a vývoz hraček v Česku již několik let po sobě. Výjimkou nebyl ani rok loňský, který byl dokonce pro výrobce hraček tím nejlepším od roku 2008. Jak říká Šťastný, v minulém roce se na českém trhu prodaly hračky v celkovém objemu 6,8 miliardy korun, loňská výroba se tak oproti roku 2016 zvýšila téměř o devět procent. Podobně by mohla výroba růst i letos, kdy výrobci a prodejci očekávají nárůst o osm až deset procent.



Logicky nejvíce se zvyšují prodeje na internetu. „Stejně jako u ostatního spotřebního zboží prožívá internetový obchod hraček obrovský nárůst, kolem 17 procent ročně. Letošní signály od prodejců jsou co do objemu velmi optimistické a očekává se, že výrazně překročí minulé hodnoty,“ tvrdí Šťastný. Více se podle něj prodávají technické a interaktivní hračky a stavebnice, trvale roste zájem i o společenské hry a seriálové postavy. „V posledních několika letech se prodávají velmi dobře retro hračky,“ říká Šťastný.

Jak úspěšný bude nakonec letošek pro výrobce hraček, tradičně rozhoduje až předvánoční období, kdy se podle Šťastného realizuje kolem 70 procent celkového ročního prodeje. Zatím ale panuje optimismus, například skupina Wormelen Group, která vlastní kamenná hračkářství Bambule, Sparkys a H&M Studio a také velkoobchod EP Line, odhaduje, že Češi letos za hračky pod stromeček utratí 3,1 miliardy korun, o sto milionů víc než loni.

Těžit z toho budou i největší výrobci hraček v Česku, mezi než patří podle Šťastného například Detoa Albrechtice, Moravská ústředna Brno, BD Tova, Dino Toys, Efko-karton, Merkur Toys, Fatra, Lena nebo třeba Mikro Trading. Velká část z nich přitom vydělává na tom, že v posledních letech roste zájem právě o retro hračky.

Klasickým příkladem úspěchu retro vlny je společnost Fatra v Napajedlech na Zlínsku. Firma se k výrobě hraček, které byly známé v 70. a 80. letech minulého století, vrátila v roce 2010. Vedle retro kolekce podle návrhů slavné designérky Libuše Niklové oslovila Fatra i mladé české designéry, kteří vytvořili novou řadu hraček.

Jak říká Kamila Kopačková, specialistka marketingu ve Fatře, většina hraček vyrobených v Napajedlech skončí u dětí na českém trhu. „Na export odchází zhruba 35 procent hraček, nejvíce do Velké Británie a do Francie. Naše hračky je ale možné potkat třeba i na japonském trhu,“ dodává.

Čeští zákazníci prý nakupují hračky od Fatry především z nostalgie, aby oživili vzpomínky na vlastní dětství. „Není výjimkou, že nám zákazníci zašlou fotografie, kdy na sedací hračce, třeba našem nafukovacím slonovi, sedí před třiceti lety rodiče a dnes jejich děti,“ říká Kopačková. V zahraničí podle ní zase hračky kupují především milovníci designu.

Jak Merkur přispěl k jedné české nobelovce

Na další ikonickou hračku českého původu se spoléhá firma Merkur Toys z Police nad Metují na Náchodsku. Jak její název napovídá, vyrábí slavnou montovací stavebnici Merkur, jejíž počátky jsou datovány k roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. Původní systém spojování jednotlivých dílů stavebnice kovovými háčky byl v roce 1925 nahrazen novým systémem šroubků a matiček, který se zachoval v nezměněné podobě dodnes. Po roce 1989 sice výroba stavebnice na čas skončila, nakonec ale tradiční českou hračku zachránil Jaromír Kříž, který produkci stavebnice v 90. letech převzal a s úspěchem dál rozvinul.

Přibližně třetinu prodeje tvoří učební pomůcky pro podporu technického vzdělávání. O tom, že Merkur je k něčemu takovému vhodný, nemůže pochybovat nikdo, kdo měl někdy tuto stavebnici v ruce. Co by to mělo ostatně dosvědčovat víc než skutečnost, že slavný český nobelista Otto Wichterle si pomocí stavebnice Merkur sestavil prototyp odstředivého odlévacího zařízení, které poháněl dynamem z jízdního kola zapojeným na transformátor. Díky Merkuru se mu podařilo odlít první kontaktní čočky.