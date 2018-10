Symbol české armády. Vojenské vozy vyjíždějí z Kopřivnice přes sto let

Před výrobní halou stojí vzorově vyrovnaná řada tanků. Uvnitř panuje čilý ruch kolem dvou obrněných transportérů, ve vedlejší budově konstruktéři ladí detaily nové pancéřované kabiny pro vojenské náklaďáky. Na pár čtverečních metrech se tu vyrábí vozový park české armády.

Areál Tatry v Kopřivnici je s vojenskou technikou spojený už od dob Rakouska-Uherska. Na tuhle tradici v posledních třech letech navazuje společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) ze strojírenského holdingu Czechoslovak Group. První vojenská auta z bran kopřivnické fabriky totiž vyjela před více než sto lety, kdy si monarchie u tehdejší automobilky NW objednala dvou a čtyřtunové náklaďáky. Po skončení první světové války se stejné vozy už pod označením T 51 a T 50 staly prvními tatrovkami v československé armádě. Od té doby se Tatra stala symbolem tuzemských ozbrojených sil.

Dnešní armáda stojí a jezdí téměř výhradně na kolech a podvozcích z Kopřivnice. Proslulé náklaďáky teď v kopřivnickém areálu doplňují i tanky a pandury.



„Začínali jsme generálkami tanků T-72,“ popisuje Eva Balcárková, která je ve vedení Tatra Defence Vehicle zodpovědná za kvalitu. Nešlo o modernizované “sovětské“ bojové stroje z výzbroje mechanizované brigády české armády, ale o tanky starší verze M1 pro jiného zákazníka. „Některé byly značně poškozené, takže bylo nutné je kompletně odstrojit, vyměnit veškeré agregáty, opravit díly a znovu kompletovat,“ popisuje Balcárková. T-72 byl ve své době nejpoužívanější tank států Varšavské smlouvy, jeho exportní verze se vyráběly i v tehdejším Československu a vyvážely se například do Finska, Indie, Íránu, Iráku, Sýrie nebo Jugoslávie.

Zakázku na opravu tanků teď firma dokončuje. Mezitím dostala do dílen pandury. Včetně těch nechvalně proslavených, které před dvěma lety na silnici u Tábora vyřadila z provozu nepozornost posádek a srážka s jedinou fábií. Čtyři poškozené obrněnce dostanou nové korby, oprava má být hotová letos nebo nejpozději na začátku příštího roku.

Tatra Defence Vehicle má kontrakt na servis pandurů, ale jako držitel licence od původního výrobce vozidel General Dynamics je u nás může i kompletovat. Drží exkluzivní práva na vývoj, výrobu, prodej a údržbu rodiny obrněných vozidel Pandur II 8x8 pro Česko a další vybrané trhy ve východní Evropě a Asii. Armádě České republiky firma postupně dodá dvacítku nových obrněnců: šest ve velitelské a 14 ve spojovací verzi za 2,07 miliardy korun. O dalších dodávkách se jedná, stejně jako o případné výrobě pro zahraniční zájemce.

Test balistické ochrany

V menší, zvenku nenápadné hale se právě střídají dvě nekompletní “těla” pandurů. „K nám přijdou výpalky z vysoce odolného pancéřového plechu Armox, které naši svářeči podle technologického postupu bodují a svařují. Celý proces musí být naprosto přesný, všechno se dělá ručně, je to poměrně náročné,“ vysvětluje Eva Balcárková.

Areál Tatra Defence Vehicle v Kopřivnici.

Svařená korba následně prochází vibracemi, obráběním, měřením a dalšími operacemi, jako jsou pískování, čištění, lakování či lepení izolací. Po montážních a seřizovacích operacích následují závěrečné zkoušky a zkušební jízdy. Všechny parametry konečného vozidla musí vyhovovat takticko-technickým požadavkům specifikovaným smlouvou. Prototyp panduru prošel i testy balistické ochrany jak pomocí simulací, tak přímo výbuchovou zkouškou na střelnici.



Kromě kompletní montáže provádí TDV i úpravy a modifikace stávajících transportérů. Při výrobě se musí dodržet náročné obranné standardy a licenční podmínky, svářeči prošli speciálním školením pod vedení specialistů z General Dynamics. Lidé z Kopřivnice tak mohou zaškolovat posádky pandurů a vyjíždět k servisním zásahům do terénu.

„Je to hodně zajímavá práce. Rozhodně není jednotvárná. Jinde bychom se k vojenské technice nedostali,“ popisuje v hluku dílny Jan Turský. Stejně jako on jsou i jeho kolegové většinou nadšenci. Řada z nich do Kopřivnice přešla společně s pandury, dřív zajišťovali jejich servis pod jinou firmou.

„Když se testují hotové pandury nebo tanky, bývá tu hodně rušno. Nebývá zase tolik příležitostí svézt se na něčem podobném,“ usmívá se Balcárková, která se sama mezi vojenskou technikou pohybuje už přes třicet let. Po elektrotechnické průmyslovce nastoupila do Vojenského opravárenského podniku, kde měla na starosti i kontrolu tankových věží. Postupně se v ryze mužském prostředí vypracovala na uznávanou odbornici.

Nejdůležitější je nadšení

„Mě ta práce prostě vždycky bavila,“ říká. A připouští, že nadšení je i u lidí z Tatra Defence Vehicle hodně důležité. Řadu zaměstnanců u téhle práce drží jejich nadšení pro věc ve chvílích, kdy firma bojuje o zakázky nebo musí čelit problémům s dodávkami materiálu. TDV provádí generální opravy i starších sovětských tanků T-55, takzvaných “bévépéček“, tedy bojových vozidel pěchoty, a servisuje taky armádní land rovery.

Společnost vznikla před třemi lety v podstatě na zelené louce, vloni měla obrat 72 milionů korun. V současnosti zaměstnává 80 lidí, kteří se podílejí na vývoji, konstrukci, výrobě, servisu i kontrole. V areálu Tatry v Kopřivnici má administrativní zázemí a dvě haly, do kterých musela investovat zhruba 150 milionů, aby se tu dalo manipulovat s těžkou vojenskou technikou.



Areál Tatra Defence Vehicle v Kopřivnici.

Tatra Defence Vehicle sousedí s automobilkou Tatra Trucks, která také patří do skupiny Czechoslovak Group a armádě dodává náklaďáky. Pro výrobu vojenské techniky tak vzniklo v jednom výrobním areálu velmi strategické partnerství. TDV při testech využívá unikátního tatrováckého polygonu a s Tatrou spolupracuje na vývoji dalších vojenských vozů.



„Naši konstruktéři se podíleli na vývoji kabiny pro Tatru T 810 se zesílenou balistickou ochranou a lafetou pro zbraně. Některé kabiny jsme pak pro Tatru i vyráběli,“ říká Eva Balcárková. Tatra 810 Tactic je třínápravové vojenské terénní nákladní vozidlo, teď TDV pracuje i na modernizaci legendy T 815, těžkého náklaďáku stavebnicové konstrukce, který je zásadním vozem české armády. Hotový je prototyp nové samonosné pancéřové kabiny, který by měl jít na výbuchové zkoušky. „Celou kabinu navrhoval náš konstruktér, průběžně se dělají další úpravy podle požadavků Tatra Trucks. Je to poměrně náročná práce na více než rok,“ popisuje technolog TDV Pavel Fejerčák.

Obrněná kabina od izraelské firmy

Speciály se samozřejmě staví na osvědčeném unikátním tatrováckém podvozku. A firma Defence Vehicle se stává důležitým partnerem pro celý vojenský program Tatry. Její specialisté upravovali i obrněnou kabinu, kterou Tatře dodává izraelská firma Plasan. TDV kabiny montuje a ty se pak nasazují na tarovácké podvozky.

TDV bude také spolupracovat na dodávce nových obrněných transportérů Titus, které jsou jednou z priorit pro budoucnost české armády a zájem o ně je i na Slovensku. Opancéřované vozidlo vyvíjela Tatra s francouzskou společností Nexter Systems - tatrovácký je podvozek, nástavba francouzská. V Kopřivnici by měla probíhat montáž a případné úpravy na kabinách či rámu. Koncernu Czechoslovak Group přípravu zkomplikovalo vyjednávání o bezpečnostní prověrce.

Původní finální dodavatel, dceřiná společnost Tatra Export ji nezískala, ministerstvo obrany tak letos rozhodlo o změně – zkompletované obrněnce má dodat pardubická firma Eldis. I ta patří do skupiny Czechoslovak Group a prověrku i licenci od Nexter Systems má. Převzala tak závazek, že armádě v letech 2020 až 2025 dodá 62 obrněných vozidel za zhruba 6,7 miliardy korun. Součástí kontraktu je pětiletá servisní podpora, dodávka náhradních dílů a trénink posádek.

Kopřivnická fabrika každopádně zůstává pro vojenský vozový park naprosto zásadní. Česká armáda má v garážích přes 3,5 tisíce nákladních vozů, z toho téměř 2700 tatrovek T 815. Na klasickou řadu T 815 pak navazuje modernější řada Tatra Force, což už není vojenský derivát civilního náklaďáku, ale armádní speciál postavený na klasické tatrovácké koncepci. Force se vyrábí od roku 2007, v roce 2016 Tatra modernizovala kabiny a začala dodávat i pancéřované.

Areál Tatra Defence Vehicle v Kopřivnici.

Právě řada Force by měla v armádní flotile postupně převzít zásadní roli těžkého nákladního auta. Vojsko kromě toho využívá necelých šest stovek plněpohonných terénních aut střední třídy Tatra Tactic (označovaných též jako T 810, v konfiguraci 6x6) s žebřinovým rámem a unikátními portálovými nápravami. Ano, to jsou náklaďáky, které nahrazují legendární Pragy V3S.



Právě bezkonkurenční řešení podvozků je největší devizou vojenských aut z Kopřivnice. Tatra splňuje veškeré standardy NATO a dokáže reagovat i na zvláštní požadavky uživatelů. Auta umí dodávat s pohonem 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 i 12x12. Variabilita hnacího traktu a unikátní podvozek umožňují vysokou přepravní hmotnost a rychlost v nejtěžším terénu a při extrémních klimatických podmínkách.

Letadlem do celého světa

Podvozky jsou uzpůsobené i pro přepravu v letounu C-130 Hercules. Tatra Trucks díky tomu dodává vozy pro armády Indie, Spojených arabských emirátů či Izraele a podílí se na projektech speciálních vozidel postavených na základech tatrovek, jako jsou izraelské typy Wildcat, Karkadan, houfnice Atmos, speciální pancéřovaná vozidla brazilské společnosti Avibras, francouzská houfnice Caesar či modifikace tater amerického výrobce Navistar nebo raketometné a raketové systémy Smerš a Brahmos indické armády.

V Kopřivnici tak úspěšně navazují na takové legendy jako byla T 111. Auto, které vzniklo původně podle požadavků Wehrmachtu už v roce 1942, se po druhé světové válce stalo páteří československé armády. Tatra na svou armádní slávu navázala modely jako T 813 (Kolos) či T 815, který sbíral uznání i při operacích v Perském zálivu.

Na unikátních podvozcích stály či stojí na svou dobu špičkové obrněné obojživelné transportéry OT-64 SKOT či známé samohybné houfnice DANA vz. 77. Díky pandurům i upraveným náklaďákům zatím mladá společnost Tatra Defence Vehicle dokazuje, že může být spolu se sousední automobilkou Tatra Trucks důstojným pokračovatelem stoleté kopřivnické tradice výroby vojenských vozidel.