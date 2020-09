Tchajwanská banka zvažuje zřízení pobočky v Česku. Pomohlo by to investicím, řekl Vystrčil

Tchaj-pej Finanční ústav Taiwan Cooperative Bank (TCB) zvažuje, že zřídí pobočku v České republice. Jeho zástupci to v pátek řekli předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, který sídlo banky navštívil. Podnik nyní vypracovává takzvanou studii proveditelnosti, která má zhodnotit, zda je zvažovaný krok pro firmu výhodný.

Pokud bude výsledek příznivý, přípravy na vstup na český trh banka urychlí. Vystrčil v pátek končí návštěvu Tchaj-wanu, kde byl od neděle.

Vystrčil na návštěvě banky řekl, že pokud by do Česka přišla, pomohlo by to tchajwanským investicím v České republice.



Banka uvádí, že má asi 300 poboček a přes 8400 zaměstnanců. Její zástupci české delegaci řekli, že poskytují služby více než sedmi milionům zákazníků. V Evropě má zastoupení jen v Bruselu. Pokud by se rozhodla do Česka jít, nejspíš by to bylo pod názvem United Taiwan Bank, řekli její zástupci.

Vystrčil se v pátek zúčastnil také konference o společné politice Spojených států, Tchaj-wanu, Evropské unie a Japonska při „restrukturalizaci dodavatelského řetězce“. Cílem bylo poukázat na rizika, která může představovat zajišťování dodávek pouze z jedné země. Pražský primátor Zdeněk Hřib ČTK řekl, že řadě lidí začíná docházet, že není dobrá závislost dodavatelských řetězců na Číně.

„Je velmi nebezpečné z hlediska celkové strategie, protože když dojde k nějaké opravdové krizi, jako byla třeba ta koronavirová, tak se může stát, že se roušky budou prodávat za neuvěřitelné ceny a kdo ví, jestli se k vám vůbec dostanou a jestli nebudete muset dělat ústupky třeba v politické rovině,“ poznamenal.

Vystrčil na konferenci řekl, že pro některé subjekty může být výhodné systematicky ničit konkurenci tím, že podhodnotí cenu nabízeného zboží. Poukázal na to, že v Česku musejí státní orgány vzít nejlevnější nabídku. Řešení vidí ve spolupráci i v tom, že nebudou pranýřováni ti, kteří například s odůvodněním bezpečnosti nakoupí dražší telefony. „Starost o svou bezpečnost musíme začlenit mezi kritéria, podle kterých se budeme chovat,“ řekl.

Podle předsedy senátního výboru pro obranu a bezpečnost Pavla Fischera se začíná mluvit o tom, jak narovnat výrobní procesy, aby byly lépe v souladu s prožívanou krizí. České představitele kritizoval za to, že třeba v případě roušek nebyli schopni zajistit postavení domácí masivní výroby. Poznamenal, že během krize se zjistilo, že jsme závislí na Číně.

Podle ekonomů už některé světové i tchajwanské firmy začaly z Číny přesouvat výrobu. Umístit ji budou chtít v jiných zemích světa. Důvodem je i soupeření mezi USA a Čínou. Sinolog Martin Hála z projektu Sinopsis uvedl, že například tchajwanská firma Foxconn začala v tichosti přesouvat výrobní kapacity do jiných zemí pod vlivem amerických cel a technologických omezení.

Hřib ČTK řekl, že pro vedení hlavního města je důležité najít způsob, jakým by Praha „mohla být u toho“. „Pochopitelně Praha má primárně zájem o průmysl, který má vysokou přidanou hodnotu,“ dodal. Zároveň poznamenal, že si myslí, že si už lidé uvědomili, že Čína není spolehlivý partner, protože není schopna dodržovat uzavřené dohody.