Taxify musí z Prahy pryč, rozhodl soud. Společnost musí dodržovat zákonné podmínky

PRAHA Přepravní společnost Taxify nesmí dál jezdit v Praze, dokud nebude dodržovat zákonné podmínky pro taxi. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, podle kterého firma provozuje přepravní služby, a musí tak dodržovat zákonné podmínky pro taxikáře. Rozhodnutí není pravomocné, estonská firma se chce proti rozhodnutí odvolat. Řidiči Taxify budou po Praze zatím jezdit dál.

V hlavním městě podle dnešního rozhodnutí soudu nesmí dál pod Taxify působit řidiči, kteří nevlastní taxikářskou licenci a nesplnili další podmínky podle zákona, jako je například znalost místopisu, náležité označení vozidla nebo kvalifikovaná obsluha taxametru. Provoz společnosti podle soudu vykazuje znaky nekalé soutěže.

Podle odůvodnění soudkyně Zuzany Čížkové Taxify poskytuje prostřednictvím své mobilní aplikace přepravní služby podle zákona o silniční dopravě, a tudíž se musí řídit zákonnými pravidly pro taxislužby. Odmítla tak tvrzení firmy, že je pouze vývojářem aplikace a za její použití není zodpovědná.

VIDEO: Pražští taxikáři předali vládě petici proti alternativním taxislužbám

Není možné dále lpět na starých pořádcích, tvrdí advokát

Soudkyně v odůvodnění nesouhlasila ani s argumentem estonské firmy, že jde pouze o spolujízdu. Podle ní spolujízda spočívá ve sdílení společné cesty, o jejímž cíli rozhodne řidič, který převeze spolujezdce pro částečné sdílení nákladů. V případě Taxify však o trase rozhoduje spolujezdec, nikoli řidič. „Proto v uvedeném případě se nejedná o spolujízdu,“ řekla soudkyně.

Advokát Taxify Matěj Krupa uvedl, že společnost s rozhodnutím nesouhlasí a odvolá se. Služba tak bude v Praze působit i nadále, rozhodnutí totiž není pravomocné. Společnost nadále trvá na tom, že je jen platformou a je zodpovědná pouze za vývoj a provoz aplikace.

Podle Krupy je případ složitý a lze očekávat, že se případ může dostat až k Nejvyššímu soudu. Soud podle něj poskytl právní ochranu nároku taxikářských lobby, která nereflektuje vývoj moderních technologií a snaží se zachovat současný stav, který jim vyhovuje. „Naše služba je natolik pokroková, že není možné dále lpět na starých pořádcích a je potřeba se dívat vpřed. Myslíme si, že to je ta cesta, kudy by osobní doprava měla do budoucna směřovat,“ dodal.



Městský soud v souvislosti s Taxify řeší i jiný případ, ve kterém je žalující stranou společnost Liftago a týká se fungování Taxify v dalších českých městech. Soud na začátku října vydal ve věci předběžné opatření, které Taxify dočasně zakazuje provoz služeb s nelicencovanými řidiči v Ostravě, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích. Firma ovšem s odvoláním na svou pozici provozovatele platformy, nikoli přepravy, nadále jezdila i s řidiči bez taxikářské licence, za což dostala od soudu pokutu 590 tisíc korun. Od prosince společnost v těchto městech licence vyžaduje. O předběžné opatření, které by zakazovalo fungování společnosti i v Praze, v minulosti žádali také pražští taxikáři, soud jim však nevyhověl.

Taxify začala v Česku fungovat v srpnu 2015. V Praze podle údajů společnosti využívá aplikaci několik stovek aktivních řidičů. V dalších městech začala služba fungovat od letošního července.

Pražští taxikáři na protest proti působení Uberu a Taxify v hlavním městě několikrát blokovali dopravu. Uber argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. S tím taxikáři nesouhlasí.