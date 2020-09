Tchaj-wan České republice daruje pět linek na výrobu roušek. Jde o gesto reagující na návštěvu Vystrčila

PRAHA/TCHAJ-PEJ Jako poděkování za návštěvu Tchaj-wanu, kam v neděli zavítal český předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) s delegací, vyhradila tamní průmyslová společnost finanční prostředky na pět plně automatických 3D linek pro výrobu roušek, které chce darovat České republice.

Podle ředitele společnosti Autoland Technology Co., Ltd. Kuo Li-lina by těchto pět výrobních linek mělo zajistit ochranu obličeje zhruba pro 120 tisíc zdravotnických pracovníků, kteří bojují s novým koronavirem v přední linii. Spolu s firmou se na daru podílí skupina významných průmyslových podniků z jižní části Tchaj-wanu. Během jedné minuty podle Kuo Li-lina vyprodukuje každá linka 30 zdravotnických roušek a respirátorů pod označením N95.



Odhady ředitele firmy Autoland Technology předpovídají, že by dar české ekonomice mohl ušetřit až 200 milionů euro ročně (přes 5 miliard korun). Kromě toho - podle jeho tvrzení - linky nejen že pomohou zabránit dalšímu šíření nemoci covid-19, ale s jejich zprovozněním v České republice přibudou pracovní příležitosti. Informoval o tom server taiwannews.com.

,Více takových přátel´

Důvodem daru je právě přátelský přístup, který Česká republika vůči Tchaj-wanu projevila, takových přátel by prý země měla mít podle Kuo Li-lina více. „Ale hlavně můžeme pomoci další zemi snížit číslo lidí, kteří zemřou na koronavirus. Není to dobrá věc?“ konstatoval.

Kvůli instalaci strojů v Česku Tchaj-wan vyšle tamní odborníky. Tuzemští pracovníci, kteří mají výrobní linky obsluhovat, pojedou za nezbytným školením na Tchaj-wan.

„Tchaj-wanské sítě jsou na dobré úrovni. Kdyby se vyskytl nějaký problém ve výrobě, můžeme jim ho pomoci vyřešit přes video hovor,“ dodal Kuo. Tchaj-wanský trh s rouškami by dar neměl ohrozit, podle něj je na ostrově stále přebytek ochranných prostředků a tamní obyvatelé se nemají čeho obávat.