40 % zaměstnanců si vyřizuje osobní věci během práce, tvrdí průzkum

PRAHA Až 40 procent lidí přiznává, že si své osobní věci vyřizuje v zaměstnání. Třetina mladých Čechů to dokonce dělá každý den. Tyto údaje vyplývají z výzkumu společnosti Response now pro virtuálního asistenta myTimi. Lidé jsou v dnešní době ochotnější připlatit si za volný čas, řadu úkolů přehodí na specializovanou službu, která je splní místo nich.

Prokrastinace neboli chorobné odkládání je jedním z fenoménů dnešní doby. Devět z deseti Čechů přiznává, že odkládá některou ze svých povinností. Svůj podíl na tom má také nedostatek lidí na tuzemském pracovním trhu. Zaměstnavatelé svým zaměstnancům tak někdy přihazují práci navíc. Velká část lidí nakonec své osobní povinnosti řeší v pracovní době.

Z výzkumu vyplývá, že okolo 40 % zaměstnanců vyřizuje osobní věci v zaměstnání. Své práci se naplno věnují spíše lidé starší 40 let. Efektivita práce je pro ně totiž důležitější. Naopak třetina mladých lidí své povinnosti, které by měli nechat na doma, řeší v práci prakticky každý den. Každý druhý pak přiznává, že se chce po práci věnovat jiným věcem.



Za volný čas si rádi zaplatíme

„Nejčastěji odkládáme věci bez pevného termínu splnění. Hasíme je ve chvíli, kdy se z nich stanou takzvané hořáky a už nepočkají. Proto lidem často prezentuji moderní mikroslužby, které za ně mohou provádět drobné, ale také komplexnější práce. Mít pomocníky dnes není výsada bohatých, využívat je může prakticky kdokoliv s přístupem k internetu. Lidé pak mohou věnovat pozornost důležitým úkolům v práci nebo v rodině,“ okomentoval možnosti dnešní moderní doby expert na osobní time management Daniel Gamrot.



Na této vlně se vezou asistenční služby, za které si řada lidí raději připlatí než aby musela trávit volný čas například na úřadech. Podle analýzy služby myTimi zařizování více nesnáší muži než ženy. Muži tak častěji sahají právě k využívání outsourcingových služeb, které dnes umí zařídit téměř cokoliv.



„Muži využívají služby více pro asistentské úkoly a pro úřady, zatímco ženy více pro vyhledání a objednání různých služeb a organizaci akcí,“ uvedl Jan Skovajsa, zakladatel společnosti myTimi. Muži neradi vyřizují administrativu, překlady textu, práci s excelem, ale také přezutí pneumatik u auta či řešení pojistných událostí. Ženy zase často požadují nalezení specifického lékaře, kadeřnice či uklízečky. Vyplývá to z analýzy více než šesti tisíc zadaných úkolů službě myTimi.



Pravidelní uživatelé virtuálního asistenta využívají službu přibližně devětkrát za měsíc, běžný uživatel se pak pohybuje mezi jedním až třemi úkoly měsíčně. Průměrná cena za měsíc pak vychází pro jednoho na 900 korun. Někteří ale utratí měsíčně za výpomoc až čtyři tisíce korun.



Češi jako prokrastinátoři?

Podle výzkumu od společnosti Response now je 15 % zaměstnanců chronickými odkladači, své úkoly totiž odkládají déle než měsíc. Nejvíce úkolů odkládají zejména mladí lidé do 30 let. Jsou přesvědčeni, že mají k dispozici velmi málo času a zařizování věcí je také nejvíce vyčerpává.



„Jedním z důvodů odkládání je dnes až extrémní počet možností, které máme. Desítky aplikací v mobilním telefonu, výběr z obrovského množství e-shopů, neomezený počet kulturních akcí, stovky nových článků denně. Převážně mladší generace, která vyrůstá s technologiemi, má zvýšenou tendenci podlehnout plnění drobných úkolů, které jsou mnohem jednodušší a nevyžadují tolik úsilí,“ popsal Daniel Gamrot, trenér a konzultant osobní produktivity.



Odkládání důležitých věcí nám podle Gamrota dává iluzi svobody. Přesvědčí nás, že disponujeme neomezeným množstvím času a volné chvíle vyplňujeme aktivitou, která nás baví. „Máme tendenci tíhnout k nedůležitým činnostem, jelikož jsou ve většině případů méně náročné na energii a rozhodování,“ shrnul Gamrot. Asi nejvíce nenáviděnou a odkládanou povinností je podle výzkumu nákup dárků. Téměř třetina lidí jej odkládá déle než měsíc a shání je na poslední chvíli. Mladí lidé nesnáší zejména vyřizování na úřadech.